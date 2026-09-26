Sidya Touré s’en va : Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé saluent la mémoire d’un homme d’État

Le décès de Sidya Touré continue de susciter des réactions au sein de la classe politique guinéenne. Au lendemain de la disparition de l’ancien Premier ministre et président de l’Union des forces républicaines (UFR), décédé vendredi 25 septembre à Paris, Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé lui ont rendu hommage, saluant son parcours et son engagement au service de la Guinée.

Pour Cellou Dalein Diallo, la disparition de Sidya Touré constitue une perte pour le pays, qui vient de perdre « un de ses valeureux fils ». L’ancien Premier ministre rappelle notamment le passage du défunt à la tête du gouvernement, après les événements des 2 et 3 février 1996. « Sidya Touré fut un homme d’État au parcours exceptionnel, un technocrate compétent et rigoureux », souligne Cellou Dalein Diallo. Il évoque notamment les réformes engagées sous son gouvernement, le retour de la Guinée auprès des institutions de Bretton Woods, ainsi que les efforts entrepris dans les secteurs de l’électricité et de la croissance économique.

Cellou Dalein Diallo revient également sur les années durant lesquelles il a travaillé aux côtés de Sidya Touré. Il évoque notamment plusieurs missions effectuées ensemble à l’étranger, à Washington, Bruxelles et Paris, dans le cadre des relations de la Guinée avec ses partenaires internationaux et de la promotion des investissements.

Sur le plan politique, l’ancien Premier ministre rappelle leur proximité, particulièrement lors de l’élection présidentielle de 2010. « En politique, on s’est toujours retrouvés du même côté, idéologiquement proches et militant pour les mêmes valeurs », écrit-il, soulignant également l’appartenance de leurs formations politiques à l’Internationale libérale.

Les deux hommes avaient notamment été alliés au second tour de la présidentielle de 2010 et avaient participé à la création du Collectif des partis politiques, devenu par la suite l’Opposition républicaine. Cellou Dalein Diallo évoque aussi leur situation après l’arrivée du CNRD au pouvoir. Selon lui, les deux hommes ont été « harcelés et spoliés », tandis que leurs partis politiques ont été dissous et leurs noms radiés du fichier électoral. « Dieu a voulu ainsi que le destin nous réunisse encore, tous les deux, en exil à Abidjan, en Côte d’Ivoire », écrit-il.

Alpha Condé salue « un homme d’État »

De son côté, Alpha Condé rend hommage à un ancien Premier ministre avec lequel il a entretenu des relations politiques parfois marquées par de profondes divergences. Pour l’ancien président, ces désaccords ne sauraient effacer le respect qu’il porte à la mémoire de Sidya Touré. « Au-delà de nos différences, j’ai toujours reconnu en Sidya Touré un homme d’État, un serviteur de la République, un homme de conviction, de rigueur et d’engagement », affirme Alpha Condé.

L’ancien chef de l’État rappelle également avoir nommé Sidya Touré au poste de Haut Représentant du chef de l’État, une fonction que ce dernier avait acceptée malgré leurs divergences politiques. « Lorsque l’intérêt supérieur de la Nation l’a commandé, nous avons su dépasser nos divergences et nous retrouver autour de l’essentiel : la Guinée et son avenir », souligne Alpha Condé.

L’exil au cœur des hommages

L’ancien président évoque lui aussi les dernières années de la vie de Sidya Touré, marquées par l’exil. Il regrette que celui qui avait occupé de hautes fonctions au service de l’État ait terminé sa vie loin de la Guinée. « Il demeure profondément regrettable qu’un homme qui a tant donné à son pays ait connu, à la fin de sa vie, l’épreuve de l’exil », déclare-t-il.

Alpha Condé estime par ailleurs que « la République doit à tous ceux qui l’ont servie le respect de leurs droits, de leur dignité et de leur mémoire », quelles que soient leurs opinions ou les divergences ayant marqué leurs parcours. Il a enfin adressé ses condoléances à la famille de Sidya Touré, à ses proches, à ses compagnons de lutte ainsi qu’à toutes les personnes affectées par sa disparition.