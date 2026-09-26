Rentrée scolaire en Guinée : négociations de la dernière chance entre l’État et les syndicats

À quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027, fixée au lundi 5 octobre prochain, l’ombre d’un blocage plane sur le système éducatif guinéen. Sous l’égide du Conseil National du Dialogue Social (CNDS), le gouvernement et l’intersyndicale de l’éducation réunissant le FSPE, le SNE et le SLECG, tentent d’arracher un accord global pour éviter un élan de paralysie du secteur.

Le jeudi 24 septembre 2026, l’intersyndicale de l’éducation et la partie gouvernementale devaient entamer une journée décisive de concertations. La première étape s’est déroulée à la Primature, où la délégation syndicale a été reçue par le Premier ministre, Bah Oury. Au sortir de ce tête-à-tête, les représentants syndicaux se sont montrés prudemment optimistes, affirmant que le chef du gouvernement s’était montré « réceptif » à leurs revendications prioritaires.

Cependant, la seconde session prévue le même jour au ministère de la Fonction publique n’a pas pu se tenir. En raison de l’absence du ministre Faya François Bourouno et des médiateurs du CNDS, les échanges ont été reportés au lundi 28 septembre 2026.

Ce quatrième cycle de négociations vise à désamorcer une crise récurrente.

L’intersyndicale fait de la satisfaction de ses exigences la condition sine qua non pour une ouverture des classes apaisée. Au cœur de la plateforme revendicative figurent notamment :

La révision et l’application stricte du Statut particulier de l’éducation.

L’intégration effective à la fonction publique des 4 500 enseignants contractuels restants.

Le respect intégral du protocole d’accord du 3 janvier 2026.

Cette reprise des négociations s’inscrit dans un processus entamé après les secousses de la fin d’année 2025 :

Le dialogue initial du 2 décembre 2025 : un premier round mené uniquement entre le gouvernement et le SLECG avait conduit à une paralysie quasi totale des cours dans les préfectures, la FSPE et le SNE rejetant les conclusions et maintenant leur mot d’ordre de grève.

Protocole d’accord du 3 janvier 2026 : Signature d’un protocole d’accord additionnel en 7 points sous la facilitation du CNDS, réunissant cette fois l’ensemble des trois centrales syndicales.

Mise en place des commissions. Le 17 avril 2026 : Lancement de trois commissions techniques chargées d’examiner les dossiers pendants et le statut particulier.

Mise en œuvre effective, le 20 avril 2026 : démarrage des travaux d’application des engagements pris en début d’année.

Une rentrée sous haute tension

Alors que la date fatidique du 5 octobre approche à grands pas, la rencontre programmée pour ce lundi 28 septembre s’annonce capitale. Le gouvernement parviendra-t-il à proposer des garanties suffisantes pour rassurer les acteurs du monde éducatif et conjurer le spectre des grèves passées ? Les conclusions de ce nouveau round détermineront si l’année scolaire s’ouvrira dans la sérénité ou dans la tourmente.