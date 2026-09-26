Interdiction des plastiques à usage unique :l’UDCG plaide pour un moratoire d’un an

L’Union pour la défense des consommateurs de Guinée (UDCG) plaide pour un moratoire d’un an sur l’application du décret présidentiel et de l’arrêté conjoint portant interdiction de certaines catégories de plastiques à usage unique, entrés en vigueur le 20 septembre 2026.

Dans une « plaidoirie nationale » adressée au président de la République et au Premier ministre, l’organisation invoque notamment la rareté des solutions alternatives et les difficultés d’accès à l’eau potable. Elle annonce également sa volonté de soumettre au gouvernement des propositions pour une transition écologique progressive et une meilleure gestion des déchets plastiques.

Plaidoirie nationale de l’UDCG pour un moratoire d’une année de report de l’application du décret présidentiel portant interdiction des plastiques à usage unique en Guinée

Suite à l’entrée en vigueur, le 20 septembre 2026, du décret du Président de la République de Guinée et de l’arrêté conjoint portant interdiction de certaines catégories de plastiques à usage unique en Guinée, les consommateurs sont confrontés à d’énormes difficultés pour obtenir de l’eau potable, de l’eau minérale, des sacs plastiques biodégradables, etc.

Après un constat amer, les solutions alternatives sont rares dans les marchés, les boutiques et sur toute l’étendue du territoire national. Cette situation dégrade considérablement les conditions de vie des consommateurs en cette période difficile.

Plusieurs consommateurs n’ont plus accès à de l’eau de bonne qualité, ce qui constitue une véritable préoccupation de santé en Guinée.

L’eau est source de vie.

Nous assistons à une augmentation exponentielle des prix des eaux minérales en Guinée et à une rareté de l’eau potable dans les robinets. Pour trouver une solution structurelle et durable à la protection de l’environnement, à l’assainissement et au ramassage régulier des déchets plastiques, l’Union pour la défense des consommateurs de Guinée mettra sa contribution dans un document unique qui sera soumis au gouvernement dans un bref délai.

L’Union pour la défense des consommateurs de Guinée s’impliquera activement dans les activités de sensibilisation, d’éducation et d’accompagnement des autorités locales pour le ramassage régulier et le traitement des déchets plastiques en Guinée.

L’UDCG prône une transition écologique progressive, bâtie sur une politique structurelle crédible de protection de l’environnement et de traitement et de collecte des déchets plastiques en Guinée.

Consciente de la souffrance extrême des consommateurs pour se procurer de l’eau de bonne qualité et des problèmes de santé publique, l’UDCG plaide auprès de Son Excellence Monsieur le Président de la République de Guinée et de son Gouvernement pour un moratoire d’une année de report du décret et de l’arrêté conjoint portant interdiction de certaines catégories de plastiques à usage unique en Guinée, au bénéfice du bien collectif des consommateurs de Guinée.

L’UDCG saisira toutes les institutions républicaines afin de plaider pour une année de report du décret.