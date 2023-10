Ce samedi 28 octobre 2023,l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a tenu son assemblée générale hebdomadaire au siège du parti à la Minière. Lors de la rencontre, le vice-président, Fodé Oussou Fofana s’est exprimé de nouveau sur l’évolution de la transition.

Selon Fodé Oussou Fofana, la mission principale d’une junte n’est pas de refonder l’Etat mais plutôt organiser les élections pour un retour à l’ordre constitutionnel. « Depuis que le CNRD est au pouvoir, aucun Guinéen n’a une visibilité par rapport à ça. Ce qu’on nous fait voir c’est la refondation de l’Etat, qui consiste à dire : nous allons faire des routes, ceci et cela. Écoutez, nous avons besoin de routes, d’électricité, de l’autosuffisance alimentaire, c’est vrai, mais est-ce que c’est la mission de la transition ? Je dis non, la mission première de la transition n’est pas la refondation de l’Etat, mais c’est d’organiser les élections pour mettre le pays sur la voie démocratique et à ce niveau rien n’est fait. Le dialogue, nous avons dit qu’on ne participe pas parce qu’on considère que quand il y a beaucoup de monde on ne peut pas avoir de résultat. Nous avons demandé à ce que l’article 77 de charte de la transition soit respecté. Certains sont partis, ils ont dialogué, il y a eu les dix (10) points d’accords signés et validés par la CEDEAO, depuis ce jour jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas de visibilité. Personne ne sait où on va », a-t-il expliqué.

Plus loin, Fodé Oussou Fofana estime que le CNRD n’est pas dans la logique de vouloir organiser les élections. Selon lui, l’heure est grave, car les préalables ne sont pas faits pour le retour à l’ordre constitutionnel.

« Ce qu’on sait aujourd’hui incontestablement, le CNRD n’est pas dans la logique d’organiser les élections. La constitution est où, le code électoral est où ? Personne ne peut vous dire quand est-ce qu’on peut sortir de cette transition, l’heure est grave. Certains parlent d’un glissement, si c’est un glissement c’est un, deux ou trois mois c’est ça le glissement. Mais ce qui n’a pas commencé ça, c’est pas glissement, on occupe le peuple. Un jour on va nous appeler pour nous dire c’est d’abord la refondation de l’Etat avant la fin de la transition. Parler de construction de routes dans les quartiers, parler du changement d’un gouvernement il ne reste que 13 mois, vous n’allez changer personne, vous devez assumer avec tous les membres du gouvernement jusqu’à la fin de la transition. Tout ça c’est pour semer la confusion. Nous ne voulons pas de tout ça. Nous voulons que le colonel respecte ses engagements pris le 5 septembre, organiser les élections, c’est ce que nous voulons », a-t-il fait savoir avant d’appeler les militants et sympathisants du parti à la mobilisation.

«Continuez à vous mobiliser, à travailler, à convaincre les Guinéens sur notre projet de société. Soyez convaincus que le prochain président de Guinée sera Elhadj Cellou Dalein Diallo», a-t-il conclu.