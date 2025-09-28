L’annonce faite par le chef du gouvernement sur la programmation des prochaines élections avant la fin de l’année suscite des réactions au sein de la classe politique. L’Union démocratique de Guinée (UDG), dirigée par Mamadou Sylla, appelle à une bonne préparation afin d’éviter toute précipitation.

Pour le président de l’UDG, l’organisation des scrutins doit se faire dans des conditions garantissant transparence, crédibilité et participation effective des citoyens. « Je suis plutôt ferme là-dessus. Parce que les élections, quand même, ça coûte cher et c’est compliqué. Vous savez, on peut organiser un référendum avec peu de moyens puisqu’il n’y a pas beaucoup de candidats.

Mais pour une présidentielle ou des législatives, il y a plusieurs candidatures. Ce n’est pas facile. Rien que la confection des bulletins représente déjà une lourde charge. Il faut se préparer. Non, vraiment, il faut se préparer. Vous savez, il faut tout organiser», a-t-il déclaré.

L’ancien chef de file de l’opposition parlementaire estime que la perspective d’élections organisées d’ici trois mois reste irréaliste, aussi bien pour les partis politiques que pour l’État. «Même pour la présidentielle seule, c’est difficile d’imaginer cela. C’est possible, mais très compliqué. Ce qui est nécessaire, c’est de donner du temps au temps. Mais dès qu’on dit qu’on commence à se préparer, il faut vraiment s’y mettre. On ne peut pas faire les choses en catimini », a-t-il insisté.

Selon Mamadou Sylla, la réussite du processus électoral dépendra de la qualité de la préparation et de la capacité des autorités à garantir des élections inclusives et crédibles.