Un document de trois rubriques, qui dénonce et propose pour le bon fonctionnement de l’administration, a été rédigé et rendu public hier lundi, à travers les médias par le mouvement syndical guinéen.

Ce mémorandum, d’abord, dénonce le vieillissement des cadres de l’administration publique et la non applicable du code de travail. Le document, selon le secrétaire général du syndicat des pharmaciens de Guinée et porte-parole de la commission de rédaction, est disponible et signé par 10 centrales syndicales sur les treize que compte le pays.

«Il (le mémo, ndlr), sollicite également la révision des conventions collectives, la révision de la sous-traitance en milieu professionnel et encourager la protection sociale(…)», explique Amadou Diallo, secrétaire général de la confédération nationale des travailleurs de Guinée. (CNTG).

Ce mémo sera remis au ministère de la fonction publique et du travail, avant d’être déposé sur la table du président de la transition.