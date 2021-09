Le Front de national pour la défense de la constitution n’est pas favorable à une libération immédiate de l’ancien président guinéen, destitué le 5 septembre dernier.

Au niveau du FNDC, les responsables pensent qu’Alpha Condé et ses anciens collaborateurs doivent répondre de leurs actes qu’ils ont posé pendant ses 10 années passées à la tête du pays.

«Alpha Condé a les mains ensanglantées, nous avons plus de 250 de nos camarades qui ont été froidement assassinés, qui sont couchés dans les cimetières de Conakry, il y a eu des détournements à ciel ouvert, une exploitation minière dégradante qui pollue notre environnement et qui détériore les conditions de vie de Guinéens. En tout état de cause, Alpha Condé et tous ceux qui l’ont accompagné doivent répondre et le FNDC veillera avec tous ses moyens afin qu’il n’échappe pas à la rigueur de la loi», a prévenu le chargé des stratégies et planification du FNDC dans “Mirador” sur FIM FM.

Pour beaucoup d’observateurs, Alpha Condé ne doit pas resté en détention à cause de son âge avancé. Sur cette question, Sékou Koundouno dénonce l’incapacité de l’ancien régime de construire des infrastructures sanitaires digne de nom en Guinée.

« S’il a été incapable avec sa bande pendant 10 ans de nous offrir des hôpitaux de qualité, il doit rester et se soigner comme tous les Guinéens. Son âge importe peu, ce qui est plus important, est qu’il a posé des actes, il doit rester et répondre de ses actes afin qu’il serve d’exemple», insiste Koundouno.