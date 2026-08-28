Régulation des réseaux sociaux et mise en place du nouvel organe : Boubacar Yacine Diallo justifie les décisions de la HAC

La Haute Autorité de la Communication (HAC) entend poursuivre sa mission de régulation, y compris sur les réseaux sociaux, en attendant la mise en place de la nouvelle Commission de régulation de la communication et de l’audiovisuel prévue par la Constitution. C’est l’une des précisions apportées ce vendredi 28 août 2026 par le président de la HAC, Boubacar Yacine Diallo, lors d’une conférence de presse au siège de l’institution.

Alors que certaines décisions de la HAC visant des publications sur les réseaux sociaux suscitent des interrogations, le président de l’institution dit s’appuyer sur les dispositions de la Constitution adoptée en septembre 2025. « Vous savez que les réseaux sociaux sont déjà pris en charge dans la Constitution. Certains s’étonnent que la HAC ait déjà commencé à réguler les réseaux sociaux. C’est déjà acté dans la Constitution », a-t-il déclaré.

Selon Boubacar Yacine Diallo, la future législation sur la régulation des réseaux sociaux devra découler de cette disposition constitutionnelle et ne pourra lui être contraire.

La nouvelle Constitution prévoit en effet la création d’une Commission de régulation de la communication et de l’audiovisuel, appelée à remplacer l’actuelle HAC. Une transition qui, selon le président de l’institution, explique pourquoi la HAC continue d’exercer ses prérogatives. « Dans les dispositions transitoires, elle indique que la HAC poursuit ses activités jusqu’à la mise en place de la Commission. Donc, il n’y a aucune violation », a-t-il précisé.

Boubacar Yacine Diallo appelle ainsi à éviter toute confusion autour du fonctionnement actuel de l’institution. « Nous le faisons conformément à la Constitution, en attendant que la Commission de régulation soit mise en place », a-t-il insisté.

La régulation des réseaux sociaux au cœur d’une rencontre sous-régionale

Ces précisions interviennent alors que la Guinée s’apprête à accueillir, la semaine prochaine, la 12ᵉ Assemblée générale de la Plateforme des régulateurs de l’audiovisuel des pays membres de l’UEMOA et de la Guinée, sous la conduite de la HAC. La rencontre réunira les huit pays membres de l’UEMOA ainsi que la Guinée, soit neuf pays au total. Elle sera consacrée à plusieurs problématiques liées à la régulation et à l’exercice de la profession dans un environnement médiatique en pleine mutation.

Le thème central retenu pour cette Assemblée générale porte précisément sur la régulation des réseaux sociaux, un sujet devenu majeur pour les autorités de régulation face à l’essor des plateformes numériques et à leur influence croissante dans l’espace public.