Homologation temporaire du stade du 28-Septembre :« Cela veut dire que 80 % des normes requises sont respectées »

Après plusieurs années de rénovation, le stade du 28-Septembre de Conakry a récemment obtenu une homologation temporaire pour accueillir des rencontres internationales. Une décision qui permet notamment au Syli national et aux clubs guinéens engagés dans les compétitions africaines de retrouver leur public à domicile.

Mais que signifie concrètement cette homologation temporaire ? Pour le consultant sportif Thierno Saïdou Diakité, elle traduit un niveau de conformité suffisamment important pour permettre l’organisation de matchs, même si certains travaux restent à achever. « Une homologation temporaire signifie que le pays concerné peut recevoir et organiser des matchs internationaux », explique-t-il dans un entretien accordé à Guinée360.

Selon le spécialiste, cette décision intervient après la prise en compte de plusieurs exigences techniques liées notamment à l’état de la pelouse, aux tribunes, aux espaces réservés aux médias, aux vestiaires et aux accès au stade. « Cela veut dire que le gazon, les gradins, les tribunes, les salles de presse, les vestiaires, les accès au stade et les autres infrastructures répondent à une grande partie des normes exigées », détaille-t-il.

Thierno Saïdou Diakité estime qu’une part importante des exigences de la Confédération africaine de football (CAF) est désormais satisfaite au stade du 28-Septembre. « On peut dire qu’environ 80 % des normes requises sont respectées », avance-t-il.

Cette homologation ne signifie toutefois pas que l’ensemble des travaux est définitivement achevé. Des interventions restent nécessaires, mais elles ne seraient pas, selon lui, de nature à empêcher la tenue de rencontres internationales. « Il reste des travaux complémentaires à réaliser, mais ceux-ci ne sont pas de nature à empêcher la tenue d’un match », précise le consultant sportif.

Cette situation permet donc à la Guinée de programmer de nouveau des rencontres internationales à Conakry. Le Syli national doit notamment recevoir le Kenya le 1er octobre prochain. Sur le plan des clubs, le Horoya AC et le Hafia FC doivent également accueillir leurs adversaires au mois de septembre au stade du 28-Septembre.

Pour Thierno Saïdou Diakité, l’homologation temporaire constitue ainsi une étape importante pour le football guinéen. « L’homologation temporaire signifie donc que nous avons rempli un maximum de normes permettant la tenue de matchs dans les conditions requises, notamment en matière de jeu, de sécurité et sur d’autres aspects », souligne-t-il.

L’autre grande infrastructure sportive attendue reste le stade Général Lansana Conté de Nongo, également en rénovation. Alors que la Guinée cherche à disposer de plusieurs enceintes répondant aux standards internationaux, la question de son éventuelle homologation se pose désormais.

Sur ce point, Thierno Saïdou Diakité rappelle l’échéance annoncée par le ministre en charge des Sports. « Si vous avez suivi la dernière conférence de presse du ministre, qui s’est tenue dans les locaux mêmes du stade de Nongo, il a indiqué que les travaux de rénovation devraient être achevés en décembre. C’est l’échéance qu’il a communiquée à la presse », rappelle-t-il.

Il faudra donc attendre la fin annoncée des travaux avant une éventuelle inspection de l’instance africaine. « Les évaluateurs et les inspecteurs de la CAF viendront ensuite évaluer le niveau de réalisation des travaux et leur conformité aux normes », explique le consultant sportif.

En attendant, l’homologation temporaire du stade du 28-Septembre offre à la Guinée une première solution pour accueillir à nouveau ses rencontres internationales à Conakry, en attendant la mise à niveau d’autres infrastructures sportives.