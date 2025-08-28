Après une rencontre avec le ministre de la Fonction publique, le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) a tenu ce mercredi 27 août 2025 une réunion à son siège de Donka avec plusieurs acteurs du secteur éducatif.

Intervenant devant ses collègues, le secrétaire général du SLECG, Aboubacar Soumah, est revenu sur les échanges avec le ministre. « Nous avons signifié au ministre que la défiance administrative du département de l’Éducation ne peut pas impacter négativement nos travailleurs, dont certains se retrouvent aujourd’hui avec des salaires bloqués. Nous avons exigé qu’ils soient immédiatement payés au même titre que les autres, sinon nous prendrions des dispositions », a-t-il expliqué.

Selon lui, le ministre a reconnu l’existence de cas d’irrégularités liés notamment à des remplacements illégaux : « Certains ont remplacé leurs frères ou leurs pères, d’autres se sont introduits de façon frauduleuse. C’est pourquoi une commission a été mise en place dès le lendemain pour vérifier et justifier les cas signalés. »

Le syndicat a désigné ses représentants au sein de cette commission. Ceux-ci ont déjà travaillé et présenté les premiers résultats aux enseignants concernés. Aboubacar Soumah a tenu à clarifier la ligne de conduite de son organisation : « Nous allons continuer à mettre la pression pour que tous ceux qui ont leurs salaires bloqués soient rétablis dans leurs droits. Mais attention : le syndicat ne défend pas le faux. Ceux qui ont fait de la substitution ne seront pas défendus. »

Il précise que seuls les enseignants recrutés légalement seront soutenus par le SLECG : « Ceux qui ont passé le concours, qui ont été engagés à la fonction publique, affectés et qui ont effectivement travaillé, mais qui n’ont pas pu présenter tous leurs documents lors du recensement biométrique, ceux-là nous allons nous battre pour qu’ils soient rétablis, même si cela fait deux ans qu’ils ne sont pas enregistrés.»

En revanche, les cas de fraude ne trouveront pas de relais auprès du syndicat. « Ceux qui ont pris la place d’un parent décédé, ou qui se sont servis d’un nom similaire pour s’introduire dans le fichier, nous ne les défendrons pas. Le syndicat défend la vérité et la légalité. »

Le secrétaire général a conclu son intervention par un appel à la responsabilité : « Nous ne voulons pas que des gens nous induisent en erreur. Le SLECG se battra pour que les enseignants en situation régulière soient rétablis dans leurs droits. C’est notre mission et nous l’assumerons pleinement. »