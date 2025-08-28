Alors que les forces vives appellent à manifester pour contester le processus électoral, le Premier ministre Bah Oury a rencontré des jeunes de l’axe Hamdallaye-Kagbelen le dimanche 24 août 2025. Il les a exhortés à s’éloigner de toute instrumentalisation politique en refusant de s’associer aux manifestants.

« Que des gens viennent vous donner de l’argent pour vous dire de sortir dans la rue, brûler des pneus alors qu’eux restent à l’abri, en sécurité… On a été pendant longtemps instrumentalisés. Qu’est-ce que ça a donné ? », s’est interrogé Bah Oury.

En réaction à ces propos, l’ancien ministre du Commerce et membre du bureau politique du RPG, Marc Yombouno, a déclaré : « Nous n’avons pas de réaction particulière. S’il est allé vers ces jeunes, peut-être les a-t-il manipulés auparavant, qu’il les connaît… Pourquoi est-il allé là-bas ? Nous, nous n’avons pas d’autre commentaire. Ce sont certainement ces anciens commanditaires. »

À l’UFDG, cette sortie du Premier ministre est mal comprise. « Je ne la comprends pas vraiment », a confié Kalemoudou Yansané, ajoutant : « Nous, nous sommes suspendus, nous attendons. »