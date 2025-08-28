La Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) tente de trouver une issue à la crise de liquidités qui secoue le pays depuis plusieurs mois. Ce mardi 26 août 2025, ses responsables ont réuni les établissements de monnaie électronique (EME) autour d’une rencontre stratégique consacrée à ce défi majeur.

Le constat dressé par le premier vice-gouverneur de la BCRG, El Hadj Mohamed Lamine Conté, est sans appel : 94 % des billets en circulation échappent au circuit bancaire, thésaurisés par les acteurs économiques. Une situation qui assèche les guichets et distributeurs, malgré les efforts de la Banque centrale pour injecter du cash dans l’économie.

Face à cette impasse, la BCRG prône l’accélération de la digitalisation des paiements. Une orientation soutenue par l’Association des EME, dont la présidente voit dans cette crise « une opportunité historique » pour enclencher une bancarisation massive, à l’image d’autres pays africains.

Parmi les pistes proposées figurent :

l’augmentation des plafonds de transaction,

l’obligation pour les opérateurs économiques de passer par les circuits bancaires,

et l’accélération de l’interopérabilité entre les différents systèmes de paiement.

La BCRG a invité les EME à formaliser ces recommandations en vue d’une mise en œuvre concertée. « Trouver des solutions pérennes, c’est assurer un développement durable pour notre pays et tracer une voie claire pour les générations futures », a déclaré le premier vice-gouverneur.

Avec l’engagement de tous les acteurs du secteur, les autorités monétaires espèrent désormais poser les bases d’une économie numérique plus inclusive, fluide et résiliente.