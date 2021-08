Des acteurs du corps médical réunis au sein de la Coalition Nationale des Professionnels de Santé (CONAPROS) ; ont animé une conférence de presse ce vendredi 27 août 2021. L’objectif, expliquer les avantages de la couverture sanitaire tout en souhaitant son élargissement dans le secteur privé.

Contrairement à d’autres entités socioprofessionnelles qui expriment leurs mécontentements, les médecins eux, se réjouissent de cette initiative, Car selon eux, ces différentes couvertures sanitaires coûteront moins aux fonctionnaires malades.

«Si vous prenez le cas des maladies cardio-vasculaires, de cœurs, de cancers, quels sont les Guinéens qui sont capables de supporter les charges des maladies ? Certains sont obligés de revendre leurs biens pour pouvoir assurer leur état de santé. Imaginez que quelqu’un tombe malade et va à l’hôpital pour se soigner, on lui dit de payer ses médicaments, les examens et complémentaires, il peut payer plus que son salaire, mais si par exemple, il accepte le pré payement direct sur son salaire, ça peut au moins diminuer le coût de la prise en charge», explique Dr Abdoulaye Kaba, président de la CONAPROS.

Pour ce gynécologue, l’idée de la couverture sanitaire universelle est une mission que le monde s’est fixé à travers les objectifs de développement durable prévus d’ici 2030. À neuf (09) ans de l’atteinte de cette vocation, la Guinée a déjà son schéma et les dispositifs qui sont mis en place. Il s’agit de «la caisse nationale de sécurité sociale, Inamo…, qui sont des mécanismes qui nous permettent d’aller vers la couverture de santé universelle».

C’est pourquoi « les enseignants doivent accepter de cotiser, accepter le pré payement obligatoire, c’est une étape. Car le payement direct lorsqu’on tombe malade, va appauvrir les gens contrairement au pré payement», d’où l’idée d’élargir l’initiative dans tous les secteurs «On ne prend pas en tant que fonctionnaire, mais en tant que citoyen pour que chacun puisse accéder à une couverture de santé universelle», sollicite, Dr Faza DIALLO, directeur national des ressources humaines du ministère de la Santé.