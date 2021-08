Selon les spécialistes de la santé, le choléra est une infection bactérienne de l’intestin grêle qui peut provoquer une diarrhée aiguë et une déshydratation intense. Il est causé par une bactérie appelée Vibrio cholerae.

Interrogé ce vendredi 27 août 2021, Docteur Abdoulaye Diallo, médecin généraliste explique le mode de contamination de cette pathologie.

«Les personnes contractent le choléra en buvant de l’eau ou en mangeant des aliments infectés par la bactérie. Une fois avalé, elle colonise la muqueuse de l’intestin grêle et libère une toxine (poison) qui peut amener l’organisme à évacuer du liquide à l’intérieur de l’intestin grêle, ce qui provoque une diarrhée aqueuse», a-t-il dit.

Selon ce médecin, les causes du choléra sont diverses et variées. Dr Diallo Abdoulaye énumère quelques causes de cette maladie.

«Il y a ce qu’on appelle le manque d’hygiène qui se situe au niveau du corps qu’on appelle l’hygiène corporelle. Il y a L’environnement là où nous vivons. Ce manque d’hygiène peut être à la base de la transmission de cette maladie qu’on appelle le choléra. Il y a aussi l’angle de l’alimentation. Nous consommons régulièrement les fruits et légumes, de la viande qui n’est pas trop cuit, voir même l’eau de boisson. Voilà autant d’éléments qui peuvent être une source de contamination», affirme t-il.

Comme toutes les autres maladies, le choléra a aussi des symptômes qui se présentent comme suit: «Vous aurez naturellement la diarrhée, les vomissements, l’envie de boire tout le temps, la sécheresse de la peau, la fatigue…», a laissé entendre Dr Diallo.

Selon ce professionnel de santé, les précautions suivantes peuvent améliorer vos chances de prévenir le choléra.

«Il va falloir prendre soin de ce que nous mangeons surtout en période hivernale. Ne buvez que de l’eau embouteillée, bouillie ou traitée. Lavez-vous fréquemment les mains au savon et à l’eau. Évitez les aliments et les boissons vendus par les vendeurs ambulants. Lavez tous les fruits et légumes avant de les manger», prévient-il.

Par ailleurs, ce médecin lance un appel à la population afin de limiter les dégâts de cette pathologie.

«Si vous pensez avoir contracté le choléra, commencez immédiatement à boire des solutions de réhydratation. Pour prévenir les vomissements, buvez fréquemment, mais de petites quantités à la fois. Et rendez vous à l’hôpital», conclut-il.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le choléra tue environ 4 % des personnes qui développent des symptômes graves à travers le monde.