Vol présumé de 30 sacs de charbon : Kadiatou Bangoura relaxée par le TPI de Mafanco

Le Tribunal de première instance (TPI) de Mafanco a rendu, ce lundi 27 juillet 2026, son verdict dans l’affaire de vol présumé de 30 sacs de charbon impliquant Kadiatou Bangoura. Après avoir entendu les témoins cités à comparaître, la juridiction a prononcé la relaxe de la prévenue, estimant que le délit de vol n’était pas constitué.

À l’issue des débats, le tribunal a considéré que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d’établir avec certitude la culpabilité de Kadiatou Bangoura. Les témoignages recueillis n’ont pas permis de démontrer qu’elle était l’auteure du vol qui lui était reproché.

En conséquence, la juridiction l’a déclarée non coupable et l’a renvoyée des fins de la poursuite pour délit non constitué, mettant ainsi un terme à cette procédure.

Lors de la précédente audience, tenue le 15 juin, la prévenue avait fermement contesté les accusations. « Moi-même je suis là, mais moi-même je ne comprends rien dans cette affaire parce que je n’ai rien vu », avait-elle déclaré devant le tribunal.

De son côté, la plaignante, M’mah Camara, qui s’était désistée de la procédure, avait expliqué ne pas avoir assisté personnellement au vol présumé. Elle avait affirmé avoir été informée des faits par des voisins. Elle soutenait également avoir retrouvé les sacs de charbon au domicile de la prévenue, tout en reconnaissant que ceux-ci auraient déjà été vendus.

Estimant que le dossier reposait essentiellement sur des témoignages indirects, le ministère public avait alors sollicité la comparution des témoins afin de permettre au tribunal de disposer d’éléments plus précis avant de statuer. La présidente de l’audience avait ordonné la remise en liberté de Kadiatou Bangoura et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour l’audition des témoins.

Après avoir entendu ces derniers et examiné l’ensemble des pièces du dossier, le tribunal a conclu que les faits de vol n’étaient pas suffisamment établis. Il a donc relaxé Kadiatou Bangoura et l’a renvoyée des fins de la poursuite pour délit non constitué.