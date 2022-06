Le cadre de concertation inclusif mis en place par le premier ministre Mohamed Béavogui s’est ouvert ce lundi 27 juin 2022, en présence des représentations diplomatiques en Guinée. L’ambassadeur des USA en Guinée, Troy Fitrell, en a profité pour inviter les autorités de la transition à s’engager de façon rapide au processus de retour à l’ordre constitutionnel pour éviter les risques d’instabilité.

Pour Troy Fitrell, les Guinéens aspirent à « plus de démocratie mais pas moins». Ils demandent des services efficaces, plus de sécurité, d’opportunités et de transparence.

Il a exhorté le CNRD et son gouvernement d’organiser des élections rapide pour un retour à l’ordre constitutionnel. Ensuite il prévient, qu’une durée prolongée de la transition expose le CNRD à des risques d’instabilité.

«Nous continuons d’exhorter le gouvernement de transition élections rapides vers une démocratie constitutionnelle. Plus la transition est longue, plus le gouvernement de transition risque l’instabilité, et la frustration de la population guinéenne. En Guinée, mon équipe et moi encourageons le dialogue entre toutes les parties prenantes pour renforcer le pluralisme politique et veiller à ce que la voix de chacun soit entendue. La société civile, l’opposition, et les groupes représentant de larges perspectives doivent être autorisés ouvertement à la vie démocratique transition sans harcèlement ni intimidation.»