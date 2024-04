Le parti du Mouvement démocratique libéral (MoDel) présidé par Aliou Bah à tenu son assemblée générale hebdomadaire, ce samedi 27 avril 2024, au cours duquel, plusieurs points sur l’actualité politique du pays ont été à l’ordre du jour.

Parlant de la naissance de la nouvelle coalition des partis politiques appelé Union sacrée qui regroupe plusieurs organisations de la société civile et partis politiques guinéens, le secrétaire général du parti précise que le MoDel n’a aucun lien avec cette coalition.

“Nous avons appris sur les réseaux sociaux l’existence de cette nouvelle coalition. Le MoDel n’est ni de près ni de loin signataire de cette déclaration de l’Union sacrée”, clarifie Mamadou Kenda SOW.

Par ailleurs, la question des répressions sanglantes pendant les manifestations c’est vu discuter. Pour le secrétaire général de cette formation politique, rien ne justifie que l’on tue un citoyen qui réclame ses droits.

“En Guinée, à chaque fois que le paisible citoyen, réclame ses droits à la vie, par exemple : l’eau, l’électricité, des soins de santé puisse que l’État est incapable de lui fournir ses besoins, il trouve comme moyen de réponse de venir à travers des armes non conventionnelles tuer ses paisibles citoyens. Ce qui fait le plus mal, c’est qu’après ses tueries, il n’y a pas d’enquête et personne ne va être condamné parce qu’il a tué, c’est regrettable. Pour la première fois, le Premier ministre à oser aller devant une structure de sécurité interpellé les forces de l’ordre, je pense qu’il y aura des enquêtes sérieuses et des présumés coupables qui vont être jugés et que ça sera assorti de condamnation si les faits sont avérés quand c’est pas comme ça, prochainement on apprendra qu’il y a de nouvelles victimes et ça sera vraiment regrettable”, fustige le secrétaire général du MoDel Mamadou Kenda SOW.