Sur l’initiative du Centre international pour les journalistes en collaboration avec l’Ambassade des États-Unis en Guinée, les hommes de médias publics et privés du pays, ont bénéficié d’un atelier de formation à Conakry du 15 au 17 mai 2024. Avec d’éminents journalistes, les bénéficiaires ont acquis de nouvelles connaissances leur permettant de mieux exercer le métier de journalisme.

La redevabilité, la responsabilité, la sécurité, l’éthique et la déontologie des médias, la narration numérique sont entre autres les thèmes abordés lors de cet atelier par des journalistes venus un peu partout à travers le monde. Il s’agit notamment de Serge Daniel, correspondant de RFI au Mali, d’Ousmane N’Diaye, Rédacteur en chef de Tv5 monde et de Moussa Aksar, journaliste d’investigation et fondateur de l’Evénement Niger.

Kossi Balao, journaliste scientifique et community Manager de l’ICFJ explique le motif du choix porté sur la République. « Le choix de la Guinée est lié à la situation politique actuelle du pays. Nous savons que c’est un pays qui est actuellement en proie à une transition politique. Dans un pays en régime d’exception, les journalistes ont le rôle de dire la vérité, de travailler en sorte que les conditions qui ont permis la situation actuelle ne se reproduisent pas.

Comment les journalistes peuvent être un rempart contre la mauvaise gouvernance, la corruption, la violations des droits de l’homme, et comment ils peuvent aussi assurer leur sécurité en travaillant dans un régime de transition, c’est ce qui nous a motivé à organiser cette formation de trois jours en faveur des journalistes Guinéens. Nous avons jugé utile de doter les journalistes Guinéens des outils pour pouvoir mieux travailler en cette période de transition afin de jouer pleinement leur rôle dans la sécurité. Dans la société, les journalistes font partie de la solution et non le problème».

Pour les participants, cette formation vient à point nommé. Ils affirment avoir acquis de nouvelles connaissances leur permettant de mieux faire leur travail.

« Nous avons découvert beaucoup d’outils nous permettant de travailler en toute sécurité, de sécuriser nos données en ligne. J’ai rarement eu une formation aussi riche que celle-ci, j’encourage les initiateurs à poursuivre cette dynamique en élargissant la formation à d’autres confrères », a sollicité Mamadou Alpha Diallo, un des bénéficiaires.

Cet atelier a été sanctionné par la remise de satisfécits aux participants. Les initiateurs comptent organiser très prochainement un concours à l’issue duquel, les lauréats vont bénéficier de subventions pour leur permettre de réaliser des travaux dans l’exercice du métier de journaliste.