Ce samedi 18 mai 2024 restera gravé dans les annales sportives de la Guinée, alors que la ville de Karamoko mo Labé a été le théâtre d’une compétition cycliste épique dans le cadre de la huitième édition des Jeux Universitaires de Guinée. Des institutions d’enseignement supérieur publiques et privées ont convergé vers cette ville pour participer à cette épreuve qui a suscité l’enthousiasme et l’admiration de tous.

Sous l’œil attentif de plusieurs cadres du département de l’enseignement supérieur et des responsables des universités, Dr. Facinet Conté, Secrétaire général, a officié le coup d’envoi de la course. Le départ de masse a été donné depuis l’Université de Labé à Hafia, avec la ligne d’arrivée fixée à la place des martyrs, située au stade régional de Labé.

Les cyclistes se sont élancés sur des routes pavées, défiant les embûches avec un esprit de compétition intense. Des kilomètres d’effort et de détermination ont été nécessaires pour surmonter les obstacles parsemés tout au long du parcours. Dans cette bataille acharnée, Oumar Sané, représentant de l’Université Mercure International, a émergé comme le champion indiscutable.

Franchissant la ligne d’arrivée avec une détermination sans faille, Oumar Sané a fait honneur à son institution en s’adjugeant la première place. Sa performance remarquable a été suivie de près par Mamadi Touré de l’Institut Supérieur des Sciences de l’Éducation de Guinée (ISSEG) et Mohamed Traoré de l’Université de N’Zérékoré, qui ont respectivement décroché les deuxième et troisième places.

Ce triomphe sportif témoigne non seulement du talent et de la détermination des jeunes athlètes guinéens, mais aussi de l’importance du sport universitaire dans la promotion de l’excellence et du fair-play. Les Jeux Universitaires de Guinée continuent de jouer un rôle crucial dans la valorisation du potentiel athlétique des étudiants, tout en renforçant les liens interuniversitaires et en célébrant l’esprit de compétition saine.

À travers cette journée mémorable à Karamoko mo Labé, le sport a une fois de plus démontré sa capacité à unir les individus, à inspirer la jeunesse et à promouvoir les valeurs de dépassement de soi et de solidarité. En attendant avec impatience les prochaines éditions, la Guinée célèbre aujourd’hui ses héros du cyclisme universitaire, avec Oumar Sané en tête, portant haut les couleurs de la victoire et de la réussite.