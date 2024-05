Alors que la transition en Guinée approche de son terme, le pays est confronté à une période critique où les enjeux politiques se mêlent à la préservation de la démocratie et de l’ordre constitutionnel. À sept mois seulement de la fin de la transition, les tractations politiques s’intensifient pour barrer la route au Général Mamadi Doumbouya, président du CNRD, soupçonné de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà du 31 décembre 2024.

Ce samedi 18 mai 2024, la Coalition Nationale pour le Retour à l’Ordre Constitutionnel (CNROC) a été officiellement lancée à Conakry, au siège de la Maison des associations et ONG de Guinée (MAOG). Cette coalition, rassemblant plusieurs structures de la société civile, a pour objectif clair d’empêcher tout glissement du calendrier de la transition, tel que exprimé par le premier ministre Amadou Oury Bah.

Devant un parterre de journalistes, la CNROC a prononcé une déclaration cinglante, mettant en garde la junte au pouvoir contre toute tentative de prolongation de son pouvoir au-delà du 31 décembre 2024, date convenue dans l’accord dynamique avec la CEDEAO. Elle a également dénoncé la gestion unilatérale de la transition, déplorant les nombreuses violations des droits humains qui l’ont accompagnée.

Comme la pour la majorité des organisations sociopolitiques du pays, cette nouvelle coalition a appelé le peuple guinéen à ne plus reconnaître le CNRD et les autres institutions issues du coup d’État après cette date fatidique. Pour appuyer ses revendications, la CNROC envisage d’élaborer un mémorandum détaillant des propositions concrètes pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel. Ce document sera remis aux autorités de la transition, aux acteurs sociopolitiques et aux partenaires techniques et financiers.

Dans un appel vibrant, les membres de la CNROC, parmi lesquels figurent Alpha Bayo et ses collègues, ont exhorté le peuple de Guinée, les acteurs politiques, la société civile et les syndicats à rejoindre cette nouvelle dynamique. Ils ont souligné l’importance de faire pression sur le CNRD pour qu’il renonce à sa volonté présumée de se maintenir au pouvoir au-delà de la date butoir. “Nous invitons le peuple de Guinée, les acteurs politiques, de la société civile, le syndicat à rejoindre cette nouvelle dynamique, en vue de faire fléchir le CNRD dans sa ferme volonté de confiscation du pouvoir. Nous, membres de la CNROC, invitons le peuple de Guinée à ne pas reconnaître le CNRD et toutes les institutions de la transition, au-delà du 31 décembre 2024”, ont lancé Alpha Bayo et ses collègues.

Quelle sera l’issue de cette bataille pour le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée ? La question reste posée.