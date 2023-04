Le gouvernement guinéen a présenté le niveau d’exécution du chronogramme de la transition ce vendredi 28 avril 2023. A l’occasion, le ministre de l’Administration du territoire a annoncé le coût global de la mise en œuvre des dix étapes du processus de retour à l’ordre constitutionnel.

Le coup global selon le ministre Mory Condé, le montant le coût global de l’ensemble du processus s’élève à cinq mille huit cent douze milliards quatre cent cinquante six millions cent quatre-vingts mille six cent soixante un francs guinéens (5 812 456 180 661 FG).

« Le gouvernement a besoin de votre assistance technique et financière pour la réalisation pour la réalisation de ce processus démocratique et d’état de droit. La CEDEAO s’est engagée à mobiliser tous les partenaires pour l’accompagnement et la mise en œuvre du chronogramme dans un délai de 24 mois », a rappelé le ministre.

De façon détaillée voici le coût estimatif de chaque étape comme décliné par le MATD, dans un document réalisé à cet effet :