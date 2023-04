Le gouvernement guinéen a présenté ce vendredi 28 avril 2023, le niveau d’exécution du chronogramme de la transition en cours. A cette occasion, Dr Bernard Goumou a lancé un appel pour un soutien technique et financier conséquent.

À l’entame de son discours pour la circonstance, le chef du gouvernement a réitère l’engagement pris par le CNRD et son président, colonel Mamadi Doumbouya, pour le retour à l’ordre constitutionnel par l’organisation d’élections «libres, crédibles, transparentes et équitables».

Bernard Goumou rappelle aussi que le chronogramme de la transition a été élaboré, puis accepté par la CEDEAO, la communauté internationale par le cadre « d’un compromis dynamique ». Il estime que pour que les Guinéennes et Guinéens puissent endosser pleinement leur responsabilité et il leur revient « de mettre en œuvre ce Chronogramme, parce qu’il décidera de l’avenir de notre pays. Comme à chaque grand tournant de notre histoire, nous devons prendre notre destin en main pour assumer notre souveraineté ».

Le 9 février dernier, le Président de la transition a mis en place par décret, le comité de suivi évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Un comité placé sous l’autorité du PM qui a la charge de suivre, d’orienter et d’évaluer la mise en œuvre de ce chronogramme et des réformes politiques.

Pour Bernard Goumou cet acte du président « est la preuve éloquente » qu’il (Mamadi Doumbouya) s’inscrit « résolument dans le respect du chronogramme tant à son délai et à sa mise en œuvre ».

Le chef du gouvernement souligne que de façon pratique, il lui revient de rassembler toutes les composantes sociopolitiques de la nation, pour qu’ensemble, ils puissent définir le déroulement du chronogramme de la transition. « C’est donc une responsabilité collective face à notre histoire. Pour ma part, cette mission est devenue un sacerdoce pour lequel je consacre et je consacrerai toute ma volonté, toute mon énergie afin de la réussir. C’est ce qui explique d’ailleurs la tournée avec les facilitatrices du cadre de dialogue dans les sièges des coalitions des partis politiques et de la société civile. La main tendue du Chef de l’Etat à tous les acteurs sans exception pour susciter un climat de confiance et de dialogue », déclare le PM.

Par ailleurs, le Premier ministre lance un appel pour dit-il : « un soutien technique, financier, conséquent ».