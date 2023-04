Dans un décret lu ce jeudi 27 avril 2023 sur les antennes de la RTG, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a rendu public les attributions, organisations et fonctionnement de l’inspection générale du ministère en charge du Commerce de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises.

Missions et attributions

Sous l’autorité du ministre en charge du Commerce, de l’Industrie des petites et moyennes entreprises, l’inspection générale du niveau hiérarchique, équivalent à celui de la direction de l’administration centrale, a pour mission de veiller au respect de l’application de la législation et de la réglementation, en matière d’organisation et de fonctionnement des services du ministère.

En ce titre, elle est particulièrement chargée d’assurer le contrôle interne de tous les services du ministère du Commerce, de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises et tout autre organisme et institution, impliquée dans les activités réalisées au compte du ministère :

– D’effectuer le contrôle systématique de l’exécution des attributions et tâches dévolues au service du ministère ;

– D’organiser et d’effectuer des missions d’audit ;

– De répondre à toutes demandes d’expertise techniques formulées, par le Ministre sur une structure du département et de donner des avis motivés ;

– D’effectuer le contrôle sur l’utilisation efficiente, des ressources humaines, financières et matérielles ;

– De présider les passations de service, au sein du ministère ;

– D’assurer l’arbitrage entre les services du département ;

– De s’assurer de la mise en place et du bon fonctionnement des conseils d’administration, des organismes publics autonomes et des organes consultatifs ;

– De veiller à la mise en œuvre des recommandations des inspections externes ;

– De s’assurer de la sécurisation et de la viabilisation des zones et domaines publics du ministère en relation avec les services concernés ;

– D’instruire sur ordre du ministre, toute enquête ou vérification se rapportant à une réclamation ou toute autre distorsion constatée dans le fonctionnement des services ;

– D’accomplir toutes missions spécifiques confiées par chef du département dans le cadre du service ;

– De participer à l’examen des rapports d’activités, des services et des organismes publics relevant du ministère.

L’inspection générale est dirigée, par un inspecteur général, nommé par décret, sur proposition du ministre du Commerce de l’industrie et des petites et moyennes entreprises.

L’inspecteur général dirige, coordonne, amine et contrôle les activités de l’inspection générale.