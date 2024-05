C’est sans doute un coup dur pour l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD). Cette organisation politique dirigée par l’ancien Premier ministre, Cellou Dalein Diallo, vient de perdre un de ses membres fondateurs.

Étienne Soropogui puisque c’est de lui qu’il s’agit a annoncé la suspension de la participation de son parti de cette alliance qui a accompagné le leader de l’UFDG à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

Le président du mouvement Nos valeurs communes (NVC) motive sa décision par la nécessité pour son Parti de rester focus et concentrer sur ses nouvelles orientations stratégiques.

Déclaration

En raison de nombreux défis et facteurs de contingences d’ordre stratégique, notre Parti politique, Nos Valeurs Communes (NVC) porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale qu’il a décidé à compter de ce jour de suspendre sa participation de toutes les instances de l’Alliance Nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD).

Nous tenons à rappeler que cette cessation d’activité au sein de l’ANAD a pour motivation strictement unique, la nécessité pour le Parti de rester focus et concentrer sur ses nouvelles orientations stratégiques tirées des conclusions d’une récente réunion du bureau national.

Notre interaction au sein de l’ANAD en compagnie de l’ensemble des Partis politiques membres a été pour nous et pour l’ensemble de nos responsables et militants une expérience assez enrichissante et pleine d’enseignements.

Nous sommes reconnaissant pour ce long parcours ,parfois semés d’embûches, mené ensemble en quête d’une Guinée libre, démocratique et prospère.

Le Président Cellou qui est une personne d’une extrême sagesse et un modèle d’engagement résilient continuera de bénéficier de tout notre respect et considération.

Nul doute que,le moment venu,et pour des impératifs de défense des intérêts fondamentaux de notre pays, nous restons disposés à jouer un rôle de premier plan avec toutes forces politiques et sociales avec lesquelles nous avons en partage les mêmes principes et valeurs.

Vive la République !!!

“Ensemble, libérons la Guinée des chaînes du système”

Fait à Conakry le 05/05/2024

Le Bureau National