Le sélectionneur du Syli National, Paulo Duarte, est monté au créneau après le match nul (2-2) concédé face à l’équipe nationale du Togo. En conférence de presse, le technicien portugais a vivement interpellé les autorités guinéennes au sujet du manque d’infrastructures sportives, qui empêche la sélection de recevoir ses matchs à domicile depuis près de quatre années maintenant.

Délocalisée une nouvelle fois, cette rencontre disputée au Rabat illustre une situation qui préoccupe de plus en plus le staff du Syli National. Sans détour, Duarte a exprimé son ras-le-bol : « Nous avons besoin de jouer chez nous, le public a besoin de regarder nos matchs en Guinée […] Je demande aux autorités d’accélérer les procédures et de nous aider, nous voulons jouer en Guinée».

Au-delà du simple cadre logistique, l’ancien international portugais insiste sur l’importance du facteur domicile et du soutien populaire.

« Certes nous avons de bonnes infrastructures ici au Maroc, mais on a pas de public […], les joueurs ont besoin de sentir le public, l’arbitre et les adversaires doivent sentir le pressing de l’arbitre. Si nous continuons à faire du Maroc notre maison, tous nos adversaires seront confortables durant nos matchs, l’arbitre sera confortable et nous ne voulons pas ça ».

À l’approche des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, l’urgence devient encore plus pressante pour le sélectionneur et ses joueurs.

« Nos matchs de qualification pour la prochaine CAN doivent se jouer en Guinée pas au Maroc. On a encore le temps avant ces éliminatoires. Si nous ne jouons pas à domicile, ça va être difficile pour nous, c’est là-bas que nous pouvons faire mieux».

Pour rappel, la dernière sortie du Syli à Conakry remonte à juin 2022, lors des éliminatoires de la CAN 2023. Ce jour-là, au stade Général Lansana Conté, la Guinée s’était imposée face au équipe du Malawi de football grâce à un but de Naby Keïta.