Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, une puissante explosion s’est produite au dépôt des hydrocarbures à Kaloum. Le bilan officiel fait état de 24 morts, 454 blessés et 800 bâtiments endommagés. Incendie criminel ou accidentel ? 100 jours après le drame, les causes ne sont toujours pas élucidées.

Un mois après l’incendie, le parquet général de Conakry avait instruit le Tribunal de Kaloum d’ouvrir des “enquêtes judiciaires contre X pour des faits présumés d’incendie volontaire du dépôt des hydrocarbures de Kaloum, destruction, dégradation d’édifices public et privé, homicide, coups et blessures volontaires, complicité, prévus et punis par les dispositions des articles 510, 523, 206 et suivant, 239 et suivant et 19-20 du Code pénal.

Depuis, le parquet n’a fait aucune annonce. Pendant ce temps, l’absence de communication sur l’évolution de la procédure laisse libre court aux spéculations.

“Incendie provoqué”

L’ancien ministre de l’Energie, Abé Sylla, laissé entendre que l’incendie du dépôt de carburant a été sciemment provoqué pour faire venir un bateau central thermique. “Ce qu’il faut retenir, c’est que cette crise est provoquée pour faire venir le bateau qui sera très coûteux pour le pays”, a révélé le leader du parti NGR.

Au moment des faits, le ministre porte-parole du gouvernement avait laissé entendre sur RFI que “la possibilité d’une agression est exclue”. Maintenant, un acte malveillant, peut-être, lié à un accident est une piste très probable”.

Au lendemain de l’explosion, des citoyens de Kaloum avaient confié aux journalistes présents sur les lieux avoir aperçu des projectiles lumineux tomber sur le dépôt et qui auraient déclenché l’incendie. Tant des spéculations qui ne peuvent être éclaircies que par les enquêtes judiciaires.