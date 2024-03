L’ancien ministre de l’Energie, Ibrahima Abé Sylla, s’est exprimé, ce lundi 18 mars 2024, sur le manque de courant en Guinée.

Depuis l’incendie survenu au dépôt des hydrocarbures à Kaloum, le gouvernement guinéen est à la recherche des solutions pour faire face au délestage du courant.

Le Premier ministre Bah Oury a annoncé, il y a quelques jours, l’arrivée d’un bateau turc pour améliorer la desserte en électricité.

Pour Abé Sylla, la solution c’est de redémarrer la centrale thermique de Kaloum. “Aujourd’hui, en termes de solution, il faut redémarrer la centrale thermique K3 de Kaloum qui a 40 Mégawatts. Si les autres centrales telles que K1, K2 ainsi que Kipé fonctionnent , on peut s’en passer de ce bateau central thermique. Parce qu’en termes de coût, on ne peut pas comparer parce que ces centrales appartiennent à l’État et il suffit juste de chercher le carburant. Et ce qu’il faut retenir, c’est que cette crise est provoquée pour faire venir le bateau qui sera très coûteux pour le pays”, a souligné l’ancien ministre dans les Grandes Gueules sur Espace.

Poursuivant, Abé Sylla alerte sur le coût élevé du montant qui sera destiné à alimenter le bateau qui est annoncé. “Pendant mon temps à la tête du ministère de l’Energie, ce bateau coûtait 8 millions de dollars par mois. Et ça c’est trop par rapport au budget guinéen (…) A notre arrivée, on a pu redémarrer et ça donnait bien. Cela a permis de donner la force réelle en stabilisant le réseau, mais ça pouvait produire pas mal d’énergie jusqu’à 30 à 35 mégawatts. Avec l’ensemble de ces productions, on pouvait couvrir l’ensemble des besoins du gouvernement et de l’État guinéen”, a déclaré le président du parti NGR.