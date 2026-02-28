La Guinée et les États-Unis ont conclu, le 27 février 2026, un protocole d’accord stratégique portant sur le financement de programmes sanitaires pour les cinq prochaines années. Le document a été paraphé par la ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Mariama Ciré Sylla, la ministre de la Santé, Khaïté Sall, ainsi que par la chargée d’affaires des États-Unis en Guinée, Harry Daschbach.

L’accord mobilise un volume global de 142,6 millions de dollars sur la période 2026-2030. La contribution américaine s’élève à 91,27 millions de dollars, tandis que l’État guinéen apporte 51,33 millions de dollars. « Le financement total mobilisé s’élève à 142,6 millions de dollars », précise une source officielle. Le protocole ajoute que « l’engagement financier américain atteint 91,27 millions de dollars».

Les ressources seront principalement orientées vers le renforcement de la sécurité sanitaire, la lutte contre le paludisme et l’élimination de la poliomyélite, deux fléaux qui continuent de peser lourdement sur les indicateurs de santé publique. Les autorités entendent ainsi consolider les acquis en matière de prévention et de contrôle des maladies endémiques.

La participation nationale, évaluée à plus de 51 millions de dollars, traduit une volonté affichée de cofinancement et de réduction de la dépendance exclusive aux ressources extérieures. « Le cofinancement national est estimé à 51,33 millions de dollars », souligne le document.

Sur le plan budgétaire, cet appui constitue un levier ciblé dans un secteur confronté à des besoins structurels importants, notamment en infrastructures, en équipements et en ressources humaines qualifiées. L’orientation vers la prévention est également présentée comme un instrument de maîtrise des dépenses sanitaires à moyen terme.

La réussite du programme dépendra toutefois de la capacité d’absorption des crédits, de la coordination entre les différentes parties prenantes et du suivi rigoureux des indicateurs de performance sur l’ensemble de la période 2026-2030.