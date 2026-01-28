Officiellement installé dans ses fonctions ce mercredi 28 janvier 2026, le nouveau Premier ministre, Bah Oury, a dévoilé sa vision et les grandes orientations de l’action gouvernementale qu’il entend conduire à la tête de la Primature.

Dans un discours empreint de projection et de volonté de rupture avec la période précédente, le chef du gouvernement a affirmé la fin d’un cycle marqué par l’instabilité. « Le temps de la transition et de la gestion de crises est désormais derrière nous. S’ouvre alors celui de la projection, de la transformation et de la gouvernance de long terme », a-t-il déclaré.

Pour Bah Oury, gouverner aujourd’hui implique une responsabilité accrue vis-à-vis des citoyens. Il estime que cela signifie « assumer les choses, hiérarchiser des priorités, inscrire l’action de l’État dans la durée et rendre compte de manière constante aux citoyens ».

Abordant la composition de son équipe gouvernementale, encore en attente de nomination, le Premier ministre a insisté sur l’exigence de rigueur et de cohérence.

Selon lui, celle-ci devra être « un État stratège, discipliné dans son fonctionnement, rigoureux dans ses décisions et responsable dans ses engagements ». Il a ajouté que « la crédibilité de l’action publique reposera sur la cohérence des politiques menées, la qualité de leur mise en œuvre et la capacité collectives des effets visibles et durables sur la vie de populations ».

Dans cette nouvelle dynamique, la Primature est appelée à jouer un rôle central. « Elle jouera pleinement son rôle de centre de pilotage de l’action gouvernementale et devra garantir la coordination, renforcer la culture de l’évaluation et installer durablement une logique de responsabilité partagée au sein de l’appareil d’État, en conformité avec la Constitution », a-t-il souligné.

Sur le plan stratégique, Bah Oury a mis en avant le programme Simandou 2040, présenté comme un levier majeur de transformation. « La parole publique devra être maîtrisée, fondée sur les faits et orientée vers la confiance dans une démocratie constitutionnelle. Le cadre stratégique porté par le programme Simandou 2040 engage une transformation profonde de notre modèle économique, social et institutionnel », a-t-il indiqué, appelant à « une administration modernisée, des compétences mobilisées, une gouvernance fondée sur la transparence et une exigence accrue de performance publique ».

À travers cette déclaration d’intention, le Premier ministre entend poser les bases d’une gouvernance axée sur la durabilité et la responsabilité, avec l’ambition de faire entrer la Guinée dans une nouvelle phase, au-delà de la simple gestion des crises.