Après 10 ans d’absence, le Raggae man Tiken Jah Fakoly est de retour en Guinée, pour un concert géant sur la paix et l’unité nationale. Un concert au cours duquel, plusieurs artistes guinéens feront des prestations, sur l’esplanade du palais du peuple, les 28 et 29 janvier 2022.

Avant de partager le podium avec ses collègues artistes de la Guinée, Tiken Jah Fakoly a animé un point de presse ce vendredi. Face à un parterre de journalistes il a lancé des messages de paix aux Guinéens.

«Même si la Guinée n’est pas en guerre, je pense que la paix est tellement importante. Quelque soient les différentes opinions et idées, c’est que les Guinéens doivent préserver, c’est la paix. vous avez vu la guerre au Liberia, en Côte d’Ivoire pas loin d’ici…, on a vu ce qui s’est passé. Ces guerres résultent toujours des crises politiques. Aujourd’hui, même s’il y’a pas la guerre en Guinée, mais c’est bien d’anticiper dès que les cœurs commencent à se chauffer. Il faut parler de paix, parler de stabilité», a martelé l’artiste ivoirien.

«La paix est tellement importante. Je peux dire que le carburant de la stabilité, c’est la paix. Je suis bien placé, j’ai connu la guerre, on peut avoir des différends et se fâcher mais le plus important, c’est la Guinée», a-t-il conseillé.

Interrogé sur le président déchu Alpha Condé, Tiken Jah a fait croire que l’ancien chef de l’Etat devrait également s’inscrire dans le cadre de l’instauration de la paix. «Je lui souhaite longue vie et qu’il contribue aussi que la Guinée soit en paix et que les Guinéens puissent se parler et développer le pays.»

Il a évoqué le sujet de l’apport de la Guinée, qui a apporté sans cesse, son soutien au Mali, sanctionné par la CEDEAO.

«Le faite que la Guinée est solidaire du Mali c’est une bonne chose. D’autres pays devraient faire la même chose. Le Mali est dans ses droits de dire que les élections ne sont pas leur priorité…»

L’artiste a profité pour laisser entendre haut et fort : «Il est difficile de faire une transition de 5 ans (…)». Il a invité les Guinéens à se mettre ensemble pour limiter la durée de cette période de transition.

