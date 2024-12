Le porte-parole du gouvernement a réagi face aux incessants appels à la reprise des manifestations de rue lancés par les Forces vives de Guinée. Ousmane Gaoual Diallo exhorte les acteurs sociopolitiques à la responsabilité afin d’éviter l’instabilité dans le pays.

Alors que la fin de la transition, initialement prévue le 31 décembre 2024 n’aura pas lieu, les Forces vives de Guinée (FVG) accentuent la pression sur la junte. Au-delà de la menace de la mise en place d’une transition civile dès le 1er janvier 2025, ces acteurs socio-politiques appellent à une série de manifestations à partir du 6 janvier pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel.

Pour le ministre porte-parole du gouvernement, cette attitude des FVG n’est pas la solution. “Ces derniers jours, des appels à la mobilisation ont été lancés, relayés par des informations délibérément déformées”, a réagi Ousmane Gaoual sur Facebook.

S’il reconnaît la manifestation comme un droit, toutefois, le ministre des Transports assure tout de même que “la violence, elle, n’est pas une option. Elle ne résout rien. Elle divise, détruit et nous éloigne un peu plus des solutions que nous recherchons tous”.

Il rappelle que, par le passé, les manifestations ont engendré des morts et blessés. “Nous avons tous vu, à travers d’autres expériences, combien des appels mal maîtrisés peuvent conduire à des drames, à des pertes humaines et parfois à un recul douloureux pour un pays tout entier. Aucun acteur politique, aucun citoyen ne devrait vouloir cela”, a-t-il précisé, invitant les uns et les autres à la responsabilité.

“Chacun doit se poser une question simple: quelle Guinée voulons-nous demain ? Une Guinée où la voix du dialogue l’emporte sur celle du chaos, ou une Guinée où chaque colère devient une menace pour la paix civile ? Il y a un chemin pour avancer. Il est simple. Il passe par le respect, par la responsabilité et par l’engagement de tous. (…) La paix, la stabilité et le progrès: voilà notre objectif. Et nous y arriverons ensemble”, a-t-il conclu.