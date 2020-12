Dans la nuit du samedi 26 à dimanche 27 décembre 2020, deux personnes ont été tuées lors d’une attaque à main armée dans la commune urbaine de Siguiri. Ce double meurtre s’est produit dans le quartier Heremakônô au secteur Limanaya.

Dr Camara Aboubacar Sidiki médecin chef par intérim au service d’urgence à l’hôpital préfectoral de Siguiri donne des explications : « Ce dimanche matin 27 décembre 2020, j’ai reçu l’appel de la police judiciaire à 7 h 30 m’informant de la découverte de deux corps au quartier Heremakônô, secteur Limanaya. Et à 8 h déjà, mon équipe et moi étions déjà sur les lieux-là. Nous avons trouvé deux corps dans le sang très énorme, tous d’une trentaine d’années. Sur ces corps, nous avons rencontré des légions suivantes: le premier corps N’Daou dit Thiapalo de corpulence moyenne avait une plaie transfixiante allant du nez à la nuque avec un important saignement suite à l’usage d’une arme à feu ayant entraîné sa mort. Le deuxième corps de corpulence grande du nom de Lancinet Condé alias Snop Dog selon les renseignements reçus sur le terrain, lui de son côté, avait une plaie transfixiante allant de la lésion giguematique gauche à la face latérale droite du cou plus une avulsion de deux dents ayant entraîné sa mort. Je dirais en conclusion que ce sont des morts violentes et criminelles par homicide d’autrui. »

L’agent de la police judiciaire Kandas Keita en service à la gendarmerie territoriale de Siguiri, affirme trouver sur les lieux du crime deux cartouches de balle de PMAK, une arme très redoutable : « Les deux individus ont chacun reçu une balle de PMAK, car sur les lieux, les preuves étaient là mais comme l’enquête est déjà ouverte, dans l’avenir nous saurons les vraies causes. »

Billy Nankouman Keita à Siguiri