Accord États-Unis–Iran : Netanyahou prévient que l’armée israélienne restera à Gaza, au Liban et en Syrie.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a réagi à la conclusion de l’accord entre les États-Unis et l’Iran, dont la signature est prévue le 19 juin 2026.

Lors d’une conférence de presse tenue ce lundi 15 juin, le chef du gouvernement israélien a indiqué que l’armée de son pays maintiendrait sa présence à Gaza, au Liban et en Syrie « aussi longtemps que nécessaire », alors même que l’accord conclu entre Washington et Téhéran prévoirait un retrait sur plusieurs fronts.

« Nous avons établi de larges zones de sécurité autour d’Israël. Nous l’avons fait à Gaza, au Liban et en Syrie. (…) Je tiens à le dire clairement : nous resterons dans ces zones de sécurité aussi longtemps qu’il le faudra pour protéger notre pays», a déclaré Benjamin Netanyahou.

Évoquant également la question du programme nucléaire iranien, le Premier ministre israélien a défendu le bilan de son gouvernement ainsi que les opérations militaires menées par Israël au Moyen-Orient.

« Le plus important, c’est que nous avons sauvé l’État d’Israël de la menace d’un anéantissement nucléaire », a-t-il affirmé, estimant que les actions entreprises ces dernières années ont contribué à renforcer la sécurité du pays.

Cette réaction intervient quelques jours avant la signature officielle de l’accord entre Washington et Téhéran, un rapprochement diplomatique suivi de près par les autorités israéliennes, qui demeurent particulièrement vigilantes sur les questions sécuritaires et nucléaires liées à l’Iran.