Deux semaines après l’enlèvement des enfants de l’artiste et activiste Élie Kamano, le gouvernement guinéen a réagi officiellement pour la première fois. Par la voix de son porte-parole, Ousmane Gaoual Diallo, l’exécutif dit regretter les accusations visant directement le président de la Transition, Mamadi Doumbouya, tout en assurant que des enquêtes seront menées pour élucider cette affaire qui suscite une forte émotion dans le pays.

S’exprimant devant la presse ce mercredi 26 novembre 2025 à Conakry, le ministre porte-parole a d’abord tenu à exprimer la solidarité du gouvernement . “La première réaction que nous avons, c’est de dire notre compassion. En tant que gouvernement, c’est de dire que notre solidarité et de dire que des dispositions vont être prises pour que les enquêtes sérieuses puissent se dérouler”, a déclaré Ousmane Gaoual Diallo, regrettant toutefois les accusations portées contre le chef de l’État.

Il appelle à la prudence dans un contexte marqué par la douleur de la famille. “Mais lorsque les accusations touchent des personnes, il faut avoir vraiment de la distance par rapport à ça parce qu’entre la tragédie que les gens y vivent et la tentation de faire de ça une communication un peu sensationnelle, il faut que les acteurs puissent être mesurés”, a-t-il estimé.

Évoquant la gravité des faits, il insiste sur la nécessité d’éviter toute instrumentalisation . “Donc dire que j’ai perdu mes enfants par un enlèvement ou quoi, c’est dramatique. Je pense que c’est important que la famille reste dans ce contexte-là. Mais lorsque vous indexez le chef de l’État, c’est quand même un peu trop pour justifier votre colère ou votre souffrance. Je pense qu’il faut que chacun d’entre nous comprenne ça.”

Le porte-parole assure néanmoins que les autorités mettront tout en œuvre pour faire la lumière sur les circonstances de l’enlèvement. “L’État mettra en œuvre tous les moyens possibles pour que des enquêtes sérieuses soient menées dans ce cadre-là. Mais nous n’allons pas développer des polémiques parce qu’il a indiqué tel ou tel. Il peut dire que c’est Ousmane Gaoual, c’est Mamadou, c’est tout”, lance-t-il, soulignant que les accusations visant le gouvernement ne reposent sur aucun élément concret.

“Si vous n’avez pas de preuves pour étayer ce que vous dites, ça reste une accusation simplement sensationnelle pour qu’on parle de soi. Mais on peut parler de vous aussi tout en étant correct, juste. La dénonciation de la tragédie, c’est très important”, a-t-il conclu, réaffirmant la volonté des autorités d’aller au bout des investigations.