Réunis en assemblée générale ce jeudi 27 novembre 2025 à la Bourse du travail, les membres de l’intersyndicale de l’éducation ont fait le point sur les dernières négociations engagées avec le gouvernement. Cette rencontre, placée sous la coordination des responsables syndicaux du secteur, s’est tenue dans un climat social particulièrement tendu.

Au cours de la séance, l’intervention du secrétaire général du Syndicat national de l’éducation (SNE), Pépé Balamou, a suscité une vive réaction dans la salle : les enseignants présents ont scandé « Vive la grève ! », exprimant ainsi leur détermination et leur conviction que seule la mobilisation citoyenne pourrait contraindre les autorités à satisfaire leurs revendications.

L’intersyndicale réclame notamment la signature du statut particulier des enseignants, la régularisation de la situation des contractuels, le déblocage du dossier des enseignants en attente depuis décembre 2023, ainsi que la prise en charge des contractuels de Conakry.

Les organisations syndicales avaient déjà brandi la menace d’un préavis de grève générale et illimitée si le gouvernement ne répondait pas favorablement à ces demandes.