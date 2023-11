À l’occasion d’une conférence de presse animée ce lundi 27 novembre 2023, le Collectif des Médecins Guinéens Spécialistes et en cours de Spécialisation pour la fonction publique (COMES-FOP) a adressé un mémorandum au chef de l’État. Dans ce document, les hommes en blouse plaident pour leur intégration à la fonction publique sans passer par le concours.

« Nous plaidons pour l’intégration à la fonction publique par étude de dossiers, et non par voie de concours parce qu’il y a un manque criard de médecins spécialistes en Guinée. Face à ce constat, nous pensons que c’est une opportunité que nous offrons à notre chère patrie. Nous nous sommes basés sur les statuts particuliers du personnel de santé, qui dit en son article 17, que les spécialistes sont recrutés sur titre. Il doit avoir en principe, une commission nationale de recrutement qui sera instituée au niveau du ministère de l’enseignement supérieur qui s’occupe de l’étude du dossier des spécialistes dans le domaine médical qui parle de l’intégration des spécialistes à la fonction publique, il n’y a donc pas d’ambiguïté », a déclaré Alpha Kabinè Keita, membre du collectif.

Le collectif souligne la “pénurie critique” des spécialistes dans de nombreuses disciplines médicales. Selon lui, l’écart entre la demande des médecins spécialistes et la disponibilité de ceux-ci est énorme dans les structures sanitaires. Cela est dû aux difficultés que rencontrent ces derniers à leur intégration à la fonction publique.

Pour apporter des solutions idoines à ces difficultés, le collectif sollicite l’application du statut particulier pour intégrer les médecins spécialistes dans la fonction publique.

Dans sa vocation à servir la nation, ce collectif de 367 médecins soumet des recommandations aux autorités sanitaires du pays qui sont entre autres :

1- Le recrutement des membres du collectif pour rehausser le niveau de prise en charge dans nos hôpitaux régionaux pour 2024 ;

2- Règlementer le recrutement systématique des médecins spécialistes après la formation ;

3- Faire un audit ressource humaine dans les hôpitaux de Guinée en vue de doter les structures d’agents de santé qualifiés et suffisants ;

4- Encourager la formation des médecins vers d’autres spécialisations médicales ;

5- Mise en place d’un programme national de développement des hôpitaux régionaux ;

6- Encourager et accompagner les congés de formation des agents de santé et de leur reclassement systématique après la formation.