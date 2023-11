Depuis plusieurs jours maintenant, des médias guinéens font face à un brouillage de leurs ondes. Intervenant ce lundi 28 novembre 2023, le président de l’Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée (URTELGUI) s’est exprimé sur cette actualisé.

Selon Aboubacar Camara l’URTELGUI a remarqué que depuis plus de 3 voire 5 mois de façon régulière ou intermittente des médias sont brouillés. Il s’agit de : Djoma média, Fim Fm, Espace Fm Faso Fm, Milo Fm et autres qui sont victimes de cette situation.

« Nous avons reçu les rapports de cela. En tant que faîtière de l’audiovisuelle en Guinée, nous avons tenté de rentrer en contact avec les autorités, l’ARPT en un mot. Elle nous fait comprendre que le problème ne vient pas d’elle. Avec tout le matériel et l’équipement qu’elle détient, elle dit ne pas connaître la source du problème alors qu’aujourd’hui si une radio clandestine émet à un coin de la Guinée, elle a les moyens et la technologie de dénicher cette radio. Donc, aujourd’hui, on ne peut pas nous dire que l’ARPT ne sait pas ce qui se passe ».

Poursuivant, le président de l’URTELGUI a situé les responsabilités dans cette situation de brouillage des médias guinéens.

« Nous avons tiré la sonnette d’alarme pour interpeller les gouvernants, parce que ce qui est en train de se passer n’est pas normal. Nous ne pouvons pas l’accepter. Nous faisons bénéficier de la présomption d’innocence aux autorités, au président de la transition à qui nous pensons qu’il est de bonne foi, et qu’il n’est pas au courant de ce qui est en train de se passer. Donc ce qui est en train de se passer aujourd’hui, c’est l’œuvre de l’ARPT, nous le savons. Et quand on dit ARPT, il y a le ministère des postes, Télécommunication et de l’économie numérique dernière automatiquement parce que c’est une direction qui relève de ce ministère. Donc ce qui se passe aujourd’hui, c’est l’œuvre de ces entités-là ».

Aboubacar Camara prévient que si rien n’est fait dans les heures qui suivent, les médias vont se faire entendre autrement.

« La presse n’est pas comme les autres entités, on ne peut pas écraser une presse, on ne peut pas la museler dans un pays. Donc si rien n’est fait à partir de demain nous allons faire la désobéissance civile des médias, cela veut dire quoi, demain tous les médias vont se retrouver à la HAC. Il y aura dans toutes les émissions, on fera des éléments en charge contre les autorités du pays et ça sera crescendo jusqu’à rétablissement de ce qui se passe dans le pays ».