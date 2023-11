Le samedi 25 novembre 2023, le Centre d’innovation et de recherche pour le développement (CIRD), a organisé la 1re édition de la journée des créateurs. À l’occasion, les organisateurs ont présenté aux créateurs venus de plusieurs régions de la Guinée des opportunités d’exposition, de formation, de réseautage et des possibilités de rencontrer des potentiels bailleurs, des responsables des pouvoirs publics, du secteur privé, des universitaires et les chercheurs afin d’unir leurs efforts pour contribuer à l’émergence de leur pays.

Selon le directeur exécutif du CIRD, Amadou Oury Diallo, son centre a découvert ces jeunes à travers « la magie des réseaux sociaux. Ils font parler leur génie en créant des choses dans les domaines de l’énergie, la mécanique, le bâtiment et bien d’autres ».

Amadou Oury Diallo soutient qu’il n’y a pas de progrès ni de développement sans la recherche, l’invention et l’innovation. C’est pourquoi, le CIRD a décidé d’offrir des opportunités à ces jeunes qui évoluent dans l’ombre. Les objets de cette première édition de la journée des créateurs sont les suivants :

– détecter des talents dans le domaine de la création qui pourra impacter la population et les aider à sortir de l’ombre ;

– créer un espace de partage et démonstration des talents afin de promouvoir le savoir-faire guinéen ;

– rechercher des appuis et des tutorats auprès des universités et/ou des centres de recherche ;

– établir un partenariat entre les créateurs et les partenaires techniques et financiers ;

– et, mettre les créateurs en contact avec les institutions pour les protéger et viabiliser leurs innovations.

La directrice générale de la Recherche scientifique au ministère de l’Enseignement supérieur, Fatoumata Sylla qui a pris part à cette journée, salue le CIRD pour cette l’initiative. Selon elle, ce centre va dans la même direction que les réformes entreprises au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MESRI).

« Le pays a besoin des chercheurs, innovateurs et autres jeunes talents pour son développement. Qui parle de développement, parle de recherche et d’innovation. Il faudrait que les résultats de cette journée des créateurs servent de leviers pour des prises de décision. Merci au CIRD d’avoir pensé à ces jeunes créateurs qui ont des talents mais n’ont pas les moyens de les exprimer. Aujourd’hui, Dieu merci on découvre ces jeunes à travers les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas vers qui aller. Vraiment c’est une initiative salutaire. J’invite les jeunes à saisir cette opportunité que le Cird offre avec l’appui de ses partenaires technique et financier ».

Le représentant de Orange-Guinée, Alsény Diallo, a également salué l’initiative et réitéré l’engagement de son entreprise à accompagner tout ce qui concourt au bien-être des Guinéens.

« Comme vous le savez, Orange est engagé à travers sa responsabilité sociétale. Cela se matérialise par la mise en place de Orange digital center sis à Ratoma. C’est un centre technologique qui permet d’accompagner les jeunes dans les recherches permettant d’apporter des solutions aux problématiques de nos sociétés. Orange est engagé à accompagner toutes les initiatives qui peuvent permettre à la population guinéenne d’avoir un lendemain meilleur. Aujourd’hui nous sommes réunis pour détecter des talents que le CIRD va accompagner pour les permettre d’avancer, Orange demeure engagé à continuer d’accompagner les initiatives de ce genre », a déclaré Alseny Diallo.

Le représentant de la direction nationale de l’innovation au ministère de l’Enseignement technique, Fodé Moussa Soumah, a, à son tour, indiqué la disponibilité de son département à accompagner les jeunes créateurs dans la formation dans les écoles professionnelles du pays. Il a aussi expliqué que du matériel de pointe est disponible dans ces écoles pour faciliter la confection des matériaux.

Des inventions et des innovations passionnantes

Devant le Cird et ses partenaires comme le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l’Enseignement technique, Orange Guinée et le cabinet Thiam et associés, une douzaine de créateurs ont eu à se produire.

D’abord, chacun a eu a présenté son invention en expliquant l’origine de sa fabrication, son mode de fonctionnement et son utilité à travers une capsule vidéo avant l’exposition dans les stands.

Des inventions originales qui pourraient résoudre des problèmes de la société guinéenne dans divers domaines, produits par des jeunes dont les âges varient entre 12 et 21 ans.

Mamadou Oury SOW, un jeune soudeur de Mamou, a fabriqué une serrure qui s’ouvre par téléphone, à travers un numéro autorisé. « La fragilité des serrures ordinaires m’a poussé à faire une plus résistante. Je peux l’ouvrir à distance en appelant juste à la maison sans me déplacer. C’est tout à fait garanti, mais les gens ne nous portent pas confiance. Ils disent comme c’est toi le fabricant tu pourrais l’ouvrir à tout moment. Cependant elle est tout à fait personnalisable et sécurisée. Moi, le fabricant je ne peux pas l’ouvrir sans le numéro autorisé », explique le jeune homme.

Thierno Falidou Barry a exposé deux (2) machines, l’une est broyeuse des bois et l’autre est extracteur des fibres banane.

Quant à Abdoulaye Sadio Diallo, il est passionné de l’énergie solaire et de la valorisation de biodéchets. À travers des plaques d’aluminium, il a réussi à fabriquer des cuisinières solaires. Il recycle également le papier usé pour en faire du charbon.

Ousmane Diallo est venu à cette exposition sur son scooter électrique. Le fabricant explique que sa petite moto fonctionne à l’aide d’une batterie qu’il recharge une fois à la maison. Il ne paie plus de transport et ne connaît plus les embouteillages monstrueux de Conakry. « Il a un avantage écologique, car il roule sans carburant. C’est un moyen de déplacement très économique et rapide. Mon ambition est de mettre sur pied une usine de reproduction du scooter en Guinée, cela va contribuer à l’épanouissement du pays », souligne-t-il.

Thierno Amadou Diallo (12 ans) est venu de Kindia. Ce jeune garçon a été expulsé de l’école faute de moyens financiers. Selon ses explications, ce jour, il s’est retrouvé dans une carrière, c’est là qu’il a observé le mouvement d’un poclain et a réussi à en fabriquer un. Il s’essaye également dans la fabrication de drones.

La 1re édition de la journée des créateurs a été clôturée par la remise de satisfécits aux jeunes créateurs.

Les responsables du Centre d’innovation et de la recherche pour le développement (CIRD) promettent de soumettre les recommandations et les conclusions de cette journée aux décideurs.