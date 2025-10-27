La Commission électorale indépendante (CEI) a dévoilé ce lundi 27 octobre 2025 les résultats provisoires de l’élection présidentielle tenue le 25 octobre.

Selon ces données, le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, arrive largement en tête avec 89,77 % des suffrages exprimés dès le premier tour.

Le taux de participation est estimé à 50,10 %, un chiffre scruté de près par les observateurs nationaux et internationaux.

Âgé de 83 ans, M. Ouattara s’apprête ainsi à entamer un quatrième mandat à la tête de la Côte d’Ivoire.

Les autres candidats enregistrent des scores nettement inférieurs : Simone Ehivet, du Mouvement des générations capables, recueille 2,42 % des voix ; Jean-Louis Billon, du Congrès démocratique, 3,09 % ; l’indépendant Ahoua Don Mello, 1,97 % ; et Henriette Lagou, du Groupement des partis politiques pour la paix, 1,15 %.