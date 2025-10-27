Après plusieurs semaines d’attente, le Conseil constitutionnel du Cameroun a proclamé, ce lundi 27 octobre 2025, les résultats de l’élection présidentielle du 12 octobre. Le président sortant, Paul Biya, remporte le scrutin avec 53,66 % des voix, devant son principal adversaire, Issa Tchiroma Bakary, crédité de 35,19 %, selon la décision officielle de la haute juridiction.

Âgé de 92 ans, Paul Biya s’engage ainsi dans un huitième mandat consécutif, prolongeant un règne débuté il y a 43 ans. Il devrait rester à la tête du pays jusqu’en 2032. Ses détracteurs dénoncent cependant un système politique « verrouillé » au fil des décennies, où les marges d’alternance seraient limitées.

Ces résultats sont vivement contestés par Issa Tchiroma Bakary et sa formation politique, le Front pour le salut national du Cameroun (FSNC). Le candidat affirme avoir lui-même remporté l’élection. Selon son propre décompte, il aurait obtenu 54,8 % des suffrages, contre seulement 31,3 % pour le président sortant. Il appelle ses partisans à « défendre la vérité des urnes ».

Dimanche, des mobilisations ont éclaté dans plusieurs villes du pays. À Douala, notamment, des centaines de manifestants ont bravé les interdictions de rassemblement pour descendre dans la rue, entraînant des tensions avec les forces de l’ordre.