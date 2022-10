Après, trois jours d’audition de l’ancien aide de Camp de Moussa Dadis Camara, Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba, l’audience a été ajournée au lundi 31 octobre 2022. À la sortie du tribunal ce mercredi 26 octobre, les avocats des parties ont livré leur impression et d’autres sont revenus sur la demande de comparution des leaders politiques.

L’un des avocat de Toumba Diakité estime tout d’abord qu’aucune question pertinente n’a été posée à son client et que celui-ci est resté constant sur sa stratégie de défense. « Elles étaient fondées sur des considérations purement subjectives. Des considérations qui n’ont aucun rapport avec les faits sur le dossier et vous avez constaté qu’à plusieurs reprises les confrères ont été rappelé à l’ordre par le président du tribunal… Nous sommes resté sur notre faim. Ils avaient promis hier, un tremblement de terre, mais nous n’avons absolument rien vu. Au contraire, vous avez vu, comment ils ont été malmenés et mis dans les cordes par notre client qui est toujours parvenu à maintenir sa stratégie de défense jusqu’au bout… Nous restons confiant et convaincu qu’a cette allure, notre client sortira victorieux de ce procès», a expliqué me Lancinet Sylla.

Pour me Emmanuel Bamba avocat de Marcel Guilavogui, l’un des co-accusés du commandant Toumba Diakité, il est temps que le tribunal convoque régulièrement les témoins. Pour cause, Toumba Diakité a rejeté le contenu de certains procès verbaux d’audition des témoins. Il s’agit des leaders politiques qui ont donné des versions divergentes sur le rôle joué par Toumba ce jour.

Mouctar Diallo, François Lounceny Fall et Sidya Touré ont décrit l’accusé comme celui qui les a sauvé la vie. Mais Cellou Dalein estime qu’il était à la tête des bérets rouges qui ont tiré sur les manifestants au stade. C’est pourquoi, les avocats de Marcel sont d’accord qu’il faut convoquer, les leaders politiques de façon régulière et exiger leur comparution s’ils refusent de témoigner librement devant le tribunal.

«Il nie tout. C’est pourquoi, nous avons demandé que ses témoins comparaissent ici pour confirmer ou infirmer ce qu’ils ont dit à l’ enquêtes préliminaires ou à l’instruction […], sur lui et qui est consigné sur les PV … Nous avons demandé que ceux-ci soient convoqués régulièrement et qu’ils viennent. Le code de procédure pénale est clair, un témoin qui refuse de contribuer à la manifestation de la vérité, la loi dit qu’on peut aller le chercher par la force», a déclaré me Emmanuel Bamba.

Il faut souligner que parmi les témoins cités, il y a plusieurs officiers supérieurs de l’armée guinéenne en plus des leaders politiques. Pour l’instant, le tribunal n’a pas donné son accord, car il estime que le moment n’est pas venu.

Rendez-vous lundi, pour la suite des débats devant le tribunal criminel de Dixinn, toujours avec le commandant Diakité, troisième sur la liste des accusés.