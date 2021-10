La première édition du Salon international de la photographie et de l’audiovisuel (SIPA), a été lancée ce mercredi 27 octobre 2021, à Conakry. Cette initiative de plusieurs structures de jeunes entrepreneurs guinéens, a pour objectif de mettre en valeur de l’image de la Guinée et de passage, l’image en Guinée, d’après le coordinateur du projet.

Ce salon se tiendra du 27 au 28 octobre, à la maison des jeunes de Kipé, dans la commune de Ratoma. A cette occasion, des panels et des expositions sur le métier de la photographie seront au rendez-vous. L’initiative est de permettre aux jeunes qui sont dans ce métier, d’être plus professionnels, en créant un cadre d’échanges et de rencontres pour savoir ce qui se passe à l’étranger et ce qui se passe dans le pays.

Il s’agira aussi «de permettre aux jeunes évoluant dans ce métier, de rentrer de façon professionnelle en les favorisant d’être plus entreprenants pour ce métier. Les faire comprendre que ce sont des métiers porteurs d’avenir. Pour cette première édition, on a des panels (des discussions entre les professionnels). Deuxièmement, il y aura une formation d’initiation de 30 jeunes. Une exposition photo, des expositions d’entreprise partenaires qui nous accompagnent», soutient DJiba Sovogui.

L’événement est salué par l’UNESCO, à travers son point focal en Guinée : « J’ai bien apprécié le fait qu’on ait choisi cette journée du 27 octobre pour pouvoir organiser le salon international de la photographie. C’est un acte à saluer, les organisateurs méritent d’être soutenus et encouragés. Par rapport à la journée mondiale de l’audiovisuel, c’est une journée qui est l’occasion de célébrer, montrer l’importance de la sauvegarde des archives audiovisuelles. Comme vous le savez, ce sont des archives qui sont fragiles et vulnérables, si elles ne sont pas protégées c’est un grand pan de l’histoire des pays qui disparaît », a laissé entendre Mamadou Dian Diallo.