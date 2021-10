La nouvelle Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, a pris fonction ce mercredi 27 octobre 2021, en présence des cadres de son département. Djaka SIDIBÉ a invité ses collaborateurs au travail pour la qualification du système d’enseignement supérieur du pays.

Dans son allocution de prise de fonction, l’ancienne Directrice Générale de l’Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké, a dit mesurer la portée de la mission qui lui a été confiée par le chef de l’État, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA. Elle s’engage sous, précise-t-elle:« la direction et le leadership du Premier Ministre de l’accomplir avec humilité, détermination et abnégation. Cette mission sera accomplie avec la collaboration de toutes les composantes et de tous les acteurs de notre département».

«La qualité de l’enseignement et de recherche», poursuit la nouvelle patronne de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation :« définie l’état général de la société et la vie de ses populations. Une nation se bâti à travers la découverte de ses chercheurs, et occupe sa place dans la concert des nations par l’épanouissement de ces derniers. Nous devons donc définir la place de l’innovation dans notre système de formation et de recherche dans un monde caractérisé par l’accélération des défis climatiques, numériques et socio-économiques».

Faisant remarquer les chantiers en cours au sein son département, Dame Djaka SIDIBÉ fait comprendre à ses collaborateurs qu’ils doivent « très rapidement se pencher sur l’état des lieux du système d’enseignement, de recherche et d’innovation. Mettre l’accent sur l’adéquation entre la formation et l’emploi, nous inscrire dans une démarche d’amélioration continue de nos infrastructures, équiper nos laboratoires de travaux pratiques et de recherches mais aussi valoriser les résultats de recherche, intensifier notre démarche de qualité et y intégrer toutes nos institutions d’enseignement et recherche en République de Guinée. Accélérer la formation des enseignants en normes et en qualité, améliorer les conditions de vie de nos enseignants et étudiants sur tous les campus universitaire du pays».

Pour amorcer ces chantiers égrenés ci-haut, la Ministre Djaka SIDIBÉ indique que les réformes qui sont déjà engagés au sein du ministère, constitueront la base de réflexion de son département.

Mamadou Saïdou DIALLO