La Cour d’appel de Conakry vient de trancher entre les deux secrétaires généraux de l’USTG, Abdoulaye SOW et Abdoulaye Camara. Désormais, la Cour annonce que seul le congrès tenu à Mamou est légitime. Ce qui veut dire que l’USTG dirigée par Abdoulaye Sow n’a aucune valeur devant la loi. A travers une déclaration rendue publique ce mercredi 27 octobre 2021, Abdoulaye Camara déclare que la Cour d’appel de Conakry, a ordonné l’expulsion d’Abdoulaye Sow et son équipe du siège de l’USTG, avant de le condamner au payement d’un franc symbolique pour les dommages.

Ci-dessous, la déclaration de l’USTG

Camarades Travailleurs et Travailleuses de Guinée !

Le Bureau Exécutif National de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) par ma voix, a le grand plaisir et la joie immense de vous annoncer que la Cour d’Appel de Conakry a tranché définitivement le conflit interne opposant les deux fractions de I’USTG, cette décision a été prise de consignée dans extrait des minutes de greffe de l’audience du 12 Octobre 2021 et de la grosse signée et délivrée le Lundi 25 Octobre 2021.

Par ce verdict, les décisions suivantes sont prises:

La cour d’Appel, constate que la procédure relative à la convocation et à la tenue du 6è congrès statutaire des 26, 27 et 28 Octobre 2018 de l’USTG à l’ENATEF de Mamou est régulière et est fait conformément aux statuts et règlement intérieur

Confirme l’élection de Mr Abdoulaye CAMARA au poste de Secrétaire Général du Bureau exécutif entrant de l’USTG issu du 6eme congrès tenu les 26, 27 et 28 Octobre 2018 à l’ENATEF de Mamou

Déclare irrégulière la convocation et la tenue du deuxième 6eme congrès de I’USTG les 19, 20 et 21 Novembre 2018 au Palais du Peuple de Conakry

Constate que l’élection de Mr Abdoulaye SOW au poste de Secrétaire général de I’USTG et les autres membres dudit Bureau exécutif de I’USTG, sont contraires aux statuts et règlement intérieur de la centrale syndicale USTG.

Annule dans toutes ses dispositions le deuxième 6eme Congrès de l’USTG, tenu le 19,20 et 21 Novembre 2018 par le Bureau Exécutif sortant de l’USTG au Palais du Peuple de Conakry.

Ordonne l’expulsion de Mr Abdoulaye Sow et tous les autres occupants du siège du Bureau Exécutif de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinee (USTG), sis au Quartier Boulbinet, commune de Kaloum

7-Les condamne au paiement d’un franc symbolique à titre de dommage-intérêt pour tous préjudices confondus

Le tout en application des dispositions des Articles 13, 16 des statuts de l’USTG, des articles 16; 22 et 24 du règlement intérieur de I’USTG, de l’article 741 du CPCEA et des articles 668 et 1112 du code civil

En conclusion, la cour d’appel précise

En conséquence, la République de Guinée demande et ordonne tout huissier de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution

Aux procureurs généraux, procureurs de la République, près les cours d’appel et tribunaux de 1ere instance, dit tenir la main.

A tous préfets, sous-préfets et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront totalement requis

En foi de quoi, la présente grosse a été signée et délivrée par le chef de greffe de la cour d’appel de Conakry le vingt-cing Octobre deux milles Vingt un.»

De ce qui précède, le Bureau Exécutif National de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) informe les travailleurs et travailleuses de Guinée, ainsi que les autorités à tous les niveaux que seule dirigée par le Général Abdoulaye CAMARA répond désormais au nom de I’USTG.

A compter de ce jour, I ‘interdiction est faite à toute autre personne d’aller en mission au nom de cette institution s’il n’est pas mandatée par le Secrétaire General de l’USTG ou son repreésentant

Camarades Travailleurs et Travailleuses de Guinée, Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) vous félicite et vous remercie pour la résilience observée ces trois (03) ans durant, et vous confirme toute sa disponibilité à œuvrer inlassablement pour la paix sociale et l’amélioration des conditions de vie et de Travail des Travailleurs.

Vive I ‘Union Syndicale des Travailleurs de Guinée

Vive la solidarité syndicale!

Vive la République!