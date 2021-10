À travers des décrets lus à la Télévision Nationale, ce mercredi 27 octobre 2021, les départements de l’Administration du Territoire et de Décentralisation, l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, l’Enseignement prè-universitaire et le Commerce et PME ont été meublés.

Ci-dessus la liste

1- Alpha Bacar Barry, Manager de Jatropha Guinée est nommé Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

2- Guillaume Hawing, enseignant chercheur est nommé Ministre de l’Enseignement prè-Universitaire et de l’Alphabétisation

Mory Condé, précédemment Directeur exécutif d’AGIL International est nommé Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Bernard Gomou, précédemment Administrateur général de Lanala assurance est nommé Ministre du Commerce de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (PME).