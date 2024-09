À l’occasion de la 79ème Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) à New York, UBA a marqué un moment historique en célébrant ses 75 ans d’existence, ainsi que les 40 ans de sa filiale américaine, UBA America. Lors d’un cocktail exclusif tenu en marge de cet événement mondial, plus de 500 leaders influents de divers secteurs ont été réunis pour souligner l’importance grandissante de l’Afrique sur la scène mondiale.

Parmi les invités de marque figuraient des chefs d’État africains, tels que les présidents du Ghana, du Gabon, de la Sierra Leone et de São Tomé-et-Príncipe, ainsi que Sa Majesté la Reine Máxima des Pays-Bas. Le président du groupe UBA, Tony Elumelu, a également pris part à plusieurs discussions cruciales, notamment avec l’ancien président américain Bill Clinton et le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness, abordant des sujets clés tels que la croissance économique de l’Afrique, l’autonomisation de la jeunesse et la transition énergétique pour un avenir plus durable.

Dans un discours passionné, Tony Elumelu a rappelé l’importance d’investir dans l’Afrique de manière durable pour éradiquer la pauvreté et créer des opportunités pour tous. Il a également souligné que l’Afrique ne peut atteindre le succès économique si ses populations souffrent de la faim, rappelant l’urgence d’une collaboration mondiale pour résoudre la crise alimentaire qui touche 733 millions de personnes à travers le monde.

En clôture de cet événement marquant, la star internationale de l’Afrobeat, Davido, a illuminé la soirée avec une performance vibrante, symbolisant l’énergie et l’esprit dynamique de l’Afrique.

