Le ministre guinéen de la Justice a ordonné le gel des salaires d’une quinzaine de magistrats pour “abandon de services”.

« En ma qualité d’ordonnateur des dépenses (dépenses de personnels), et conformément aux articles 79 et 80 de la loi organique relative aux lois des finances et règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique en date du 15 janvier 2013, il est ordonné des mesures administratives de gel des salaires des magistrats ayant abandonné le service en violation de l’article 33 de la Loi organique », a indiqué Alphonse Charles.

Quinze magistrats sont concernés par la mesure. Il s’agit :

1- GUILAYOGUI DOUA ;

2- KOLIÉ CÉCÉ ROGER ;

3- BARRY MOHAMED ;

4- MILIMONO SIMON PIERRE ;

5- MAMY JULIETTE

6- KEITA SORY ;

7- KOUNDOUNO BU AISE ;

8- GUILAVOGET ELISE LOUA ;

9- KOUADIO KAMAN MAGLOIRE THEOPHILE ;

10- DIAKITÉ MAMOUDOU ;

11- DIALLO IBRAHIMA ;

12- CAMARA MARIAMA ;

13- THÉA GOBOU APPOLINE ;

14- TRAORÉ MBALOU ;

15- Noramou Albert.

Il faut relever que les magistrats de Guinée sont en grève depuis plus d’un mois maintenant. Ils protestent contre la suspension de Moussa Camara et Cé Avis Gamy tous les deux en service au tribunal de première instance de Labé et d’autres mesures prises par le ministre de la justice, garde des Sceaux.