Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a attribué les CAN 2025 et 2027. Après la déchéance de la Guinée il y’a près d’un an, c’est le Maroc qui hérite de l’organisation de la CAN 2025. Le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie a été retenu pour l’édition 2027.

Réuni ce mercredi au Caire, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a désigné le Maroc comme pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Une édition attribuée préalablement à la Guinée. Qui a cause des retards considérables dans les travaux, a finalement perdu son dû.

Dans un champ presque libre, le Maroc obtient aisément cette responsabilité (après les retraits de l’Algerie, de la Zambie et du duo Nigeria-Bénin) et s’en servira pour mettre en avant des atouts qui peuvent même séduire une Coupe du Monde. Il s’agira donc de son deuxième coup d’essai après celui de 1988.

Pour ce qui est de la CAN 2027, pendant que le Sénégal semblait favori, c’est le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie qui rafle la précieuse mise. Reste à voir désormais si le trio d’Afrique de l’Est, qui ne possède a ce jour qu’un seul stade aux standards CAF-FIFA, réussira ce pari.