Le samedi 23 septembre 2023, le Colonel Mamadi Doumbouya a été accueilli par une foule immense à Conakry à l’occasion de son retour de la 78e session ordinaire de l’assemblée générale de l’ONU.

Le président du parti Guinée pour la démocratie et l’équilibre (GDE) vient de faire une révélation sur la mobilisation des Guinéens ce jour de l’aéroport international Ahmed Sékou au Palais Mohamed V.

«Chaque commune de Conakry a eu 80 millions GNF et je crois que la plus grande commune c’est-à-dire Matoto a eu plus pour la mobilisation de la part du gouvernement. Ce n’est pas une mobilisation volontaire», a déclaré l’ancien député dans l’émission “On Refait le Monde” sur Djoma médias.

Poursuivant, le leader du parti GDE invite le CNRD d’appeler les Guinéens à sortir pour acclamer le président de la transition sans distribuer de l’argent.

Il demande aussi à la junte d’autoriser les Forces vives de Guinée de faire pareille. «Nous [Forces vives de Guinée ndlr] allons mobiliser la majorité écrasante des Guinéens», a défié Aboubacar Soumah.

Par ailleurs, cet acteur politique déclare que la mobilisation qui a eu lieu le jour du retour du Colonel Doumbouya rappelle le souvenir des années 70 où les femmes étaient obliger d’abandonner même leurs cuisines pour aller réceptionner feu Ahmed Sékou Touré, le père de l’indépendance guinéenne.