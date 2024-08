Suite aux inondations qui ont frappé Conakry la semaine dernière, le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, a pris la parole ce lundi 26 août 2024 pour annoncer une série de mesures destinées à prévenir de nouveaux dégâts matériels et humains. Cette annonce a été faite sur son compte X (anciennement Twitter), dans un contexte où les prévisions météorologiques prévoient de nouveaux risques d’inondations.

Face à la situation alarmante, Amadou Oury Bah a déclaré : « Les prévisions météorologiques indiquent de nouveaux risques d’inondations. Pour sauver des vies, nous devons corriger des décennies de négligence administrative. » Il a indiqué avoir réuni les services des ministères en charge de l’administration du territoire, des travaux publics, de l’urbanisme, de la santé et de la protection civile pour élaborer un plan d’action d’urgence.

Relogement et ouverture des voies de ruissellement : des priorités immédiates

Parmi les mesures annoncées figurent la sensibilisation des familles vivant dans les zones inondables et non constructibles afin qu’elles se déplacent, ainsi que des opérations d’ouverture des voies de ruissellement des eaux pluviales. « Ces mesures transitoires s’ajoutent aux plans de prévention élaborés en mars et avril 2024 », a précisé le Premier ministre.

Ces initiatives visent à minimiser les risques pour les populations les plus vulnérables et à éviter de nouvelles pertes en vies humaines ou des destructions de biens matériels dans les jours à venir. Conakry, confrontée à des infrastructures déficientes, est régulièrement touchée par des inondations en période de fortes pluies, mettant en évidence les défis de l’urbanisation et de la gestion des infrastructures dans la capitale guinéenne.